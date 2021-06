Le livre “Attendez-vous à l’inattendu” de Fauci est exactement ce à quoi vous vous attendez ⋆ .

Nous avons appris mardi que même après le retour complet de l’Amérique à la normale, nous nous retrouverons avec un autre effet secondaire désagréable de la pandémie: plus du visage d’Anthony Fauci sur nos écrans et nos pages, cette fois soutenu par les sympathisants communistes de Disney.

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, suivant les traces du gouverneur de New York en proie aux scandales Andrew Cuomo, devrait publier un livre en novembre, spécifiquement axé sur «la vérité, le service et la voie à suivre». selon le sous-titre du livre. Le livre portera sur la pandémie du virus de Wuhan et comprendra également des interviews tout au long de son mandat au NIAID.

National Geographic, propriété de Disney, publie non seulement son livre, mais produit également un documentaire intitulé simplement «Fauci», le mettant en vedette comme sujet. Vous pouvez avoir un avant-goût de ce qui est sûr d’être un cadrage charmant ici :

Les Américains qui se sont soumis à l’orthodoxie COVID du CDC ont considéré Fauci comme un dieu bienveillant. Les politiciens de gauche ont profité du pouvoir qu’ils ont acquis pendant la pandémie, grâce aux blocages approuvés par Fauci, et les citoyens ordinaires ont obtenu un crédit social pour le masquage et le double masquage et pour agiter leurs cartes de vaccin comme Forrest Gump au lieutenant Dan. Donc, quand Fauci appelle les coups de feu, ils suivent volontiers.

Le culte des héros de Fauci reflète l’hagiographie de Ruth Bader Ginsburg. Comme pour les épingles en émail «Notorious RBG», les costumes d’Halloween et les documentaires, la gauche a commémoré Fauci avec divers tchotchkes. Ils ont acheté des décorations de Noël Fauci, des bougies de prière Fauci et des tasses Fauci chargées de jurons. Gretchen Whitmer positionne même stratégiquement son coussin Fauci pour marquer des points de tante cool lors des apparitions dans les médias.

Vous ne pouvez pas être sérieux

Il est difficile de prendre tout cela au sérieux, en particulier le livre et le documentaire à venir. L’employé fédéral le mieux payé qui est devenu le plus connu pour avoir fait volte-face sur les messages COVID et truquer les chiffres va maintenant pontifier sur la vérité et le service dans une autobiographie où il devient le héros ? Quelle blague.

« Avant de devenir le visage du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche et le médecin le plus fiable des États-Unis, le Dr Fauci avait déjà consacré trois décennies au service public. Ceux qui cherchent à vivre une vie plus compatissante et plus déterminée trouveront leur inspiration dans sa perspective unique sur le leadership, s’attendant à l’inattendu et trouvant de la joie dans les moments difficiles », indique l’aperçu du livre d’Amazon.

Le « médecin le plus fiable » est une façon intéressante de caractériser un homme pour lequel un projet de loi a récemment été proposé à la Chambre des représentants, intitulé Fauci Incompetence Requires Early Dismissal Act, appelant à ce que le directeur de la santé soit, vous l’aurez deviné, « RENVOYÉ ».

“Dr. Fauci représente tout ce dont le président Eisenhower nous a mis en garde dans son discours d’adieu : l’élite scientifique et technique qui dirige le pays vers ses propres fins », a déclaré le représentant Warren Davidson, le républicain de l’Ohio qui a présenté la législation.

Fauci l’échec

Vous n’avez pas besoin d’être un élu pour savoir quel échec cataclysmique Fauci a été. Les Américains moyens et les propriétaires d’entreprise savent parfaitement comment cette élite scientifique et technique pro-confinement a dirigé le pays à leurs dépens. Lorsque la science a dit « rouvrir », Fauci a effrayé les entreprises pour qu’elles restent fermées.

Il a également fait volte-face à plusieurs reprises dans ses messages au mieux et a carrément menti au pire. Au lieu de dire aux gens la vérité sur les masques dès le départ, Fauci a découragé de les utiliser lorsqu’il voulait les rationner pour les agents de santé, puis a encouragé un mandat de masque à l’échelle nationale lorsque cela semblait politiquement opportun. Il a fait des allers-retours sur l’apprentissage en personne et a ignoré les données du CDC sur la faible transmission dans les écoles.

Son département des National Institutes of Health a financé le laboratoire de Wuhan qui étudiait les coronavirus de chauve-souris, mais Fauci a évité de répondre aux questions à ce sujet et a même catégoriquement nié financer la recherche sur le gain de fonction – avant d’admettre la semaine dernière qu’il n’y a « aucun moyen de garantir » ce que exactement l’argent des contribuables américains au sein du laboratoire de Wuhan. Selon les e-mails obtenus par BuzzFeed News et le Washington Post via les demandes de la Freedom of Information Act et publiés mardi, en avril 2020 au début de la pandémie, le Dr Peter Daszak, l’un des meilleurs enquêteurs de l’Organisation mondiale de la santé sur le COVID- 19, a envoyé un courriel à Fauci pour le remercier d’avoir rejeté la théorie des fuites de laboratoire.

Peter Daszak, qui était profondément impliqué à la fois dans la recherche sur le coronavirus de Wuhan et dans l’induction du public sur la probabilité d’une fuite de laboratoire, a remercié Fauci d’avoir aidé à « dissiper les mythes » autour des origines de COVID et a reproché à Fox News d’avoir ciblé sa subvention. Du lot @JasonLeopold FOIA pic.twitter.com/LgloFVaFZX – Sarah Westwood (@sarahcwestwood) 1er juin 2021

Après que le président Trump de l’époque a défendu l’opération Warp Speed, Fauci a publiquement douté qu’un vaccin puisse être développé rapidement, mais a ensuite essayé de s’en attribuer le mérite après son déploiement.

Il a insisté sur le fait que porter un masque après avoir été vacciné n’était pas du théâtre politique, puis a admis que oui. Il a exhorté les Américains à se faire vacciner, puis leur a fait peur avec des chiffres insignifiants pour continuer à contrôler leur comportement – ​​y compris en leur disant de continuer à porter des masques.

Bien que Fauci ait initialement convenu avec d’autres experts de la santé que le pourcentage d’Américains vaccinés requis pour l’immunité collective se situait entre 60 et 70 pour cent, lors d’apparitions à la télévision, il a rapidement commencé à augmenter les chiffres jusqu’à 75, puis même 80 et 85 pour cent – ​​pas parce que les données ont changé. , mais parce qu’il pensait que mentir au peuple américain était mieux que l’hésitation vaccinale.

“Lorsque les sondages ont dit que seulement environ la moitié de tous les Américains prendraient un vaccin, je disais que l’immunité collective prendrait 70 à 75 pour cent”, a admis Fauci lors d’un entretien téléphonique avec le New York Times. « Ensuite, lorsque de nouvelles enquêtes ont indiqué que 60% ou plus le prendraient, je me suis dit:” Je peux pousser un peu cela “, alors je suis passé à 80, 85.”

L’aperçu du livre d’Amazon continue : « Les réflexions sérieuses dans ces pages offriront un message universel sur la façon de diriger en temps de crise et de trouver de la résilience face aux déceptions et aux obstacles.

Les Américains connaissent les déceptions et les obstacles, et depuis plus d’un an, beaucoup trop de ces difficultés sont le résultat de la direction abyssale de Fauci. Fauci nous dit de « s’attendre à l’inattendu », mais un livre sourd qui gonfle son engagement envers la vérité et le service tandis que les Américains sont sous le choc de son leadership irresponsable est en fait exactement ce à quoi vous vous attendez.