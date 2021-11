Le livre blanc Bitcoin a eu 13 ans depuis sa publication par Satoshi Nakamoto

Aujourd’hui, le livre blanc Bitcoin a eu 13 ans depuis sa première apparition dans une publication sur la plateforme Metzdow. Cette crypto-monnaie a atteint son 13e anniversaire à une époque de pandémie mondiale, de processus inflationnistes, d’une frénésie pour les « memecoins » et d’une adoption institutionnelle croissante des crypto-monnaies.

Le vendredi 31 octobre 2008, « Satoshi Nakamoto » a publié le livre blanc Bitcoin sur la plateforme Metzdow. L’endroit où la publication était hébergée était dirigé par un groupe de geeks informatiques et regorgeait d’idées visant à créer une monnaie numérique entièrement décentralisée.

« Bitcoin P2P e-cash paper » était le titre du livre blanc de Satoshi Nakamoto, qui a donné le premier pas à la révolution de la crypto-monnaie dans le monde. Source : Metzdow

Le livre blanc Bitcoin a été publié sous le titre « Bitcoin P2P e-cash paper ». Dans ce document, Nakamoto a expliqué que sa monnaie numérique est entièrement peer-to-peer (P2P) et ne nécessite pas de tiers pour qu’une transaction ait lieu. Grâce à un réseau peer-to-peer, Bitcoin a résolu le problème de la double dépense. En outre, Bitcoin a également permis aux participants du réseau de rester anonymes en toute sécurité, grâce à l’utilisation d’un algorithme de consensus de preuve de travail (PoW).

À l’époque, le livre blanc n’a pas été reçu positivement. Et seuls quelques utilisateurs ont vu et ont été intéressés par le message de Nakamoto.

À ce jour, Bitcoin est la crypto-monnaie numéro 1 sur le marché. Il a un prix de 61 445,55 $ en ce moment. En plus, une capitalisation boursière de près de 1,3 billion de dollars et une adoption mondiale qui grandit jour après jour.

Les premiers pas du Bitcoin sur Internet

Après la publication du livre blanc, l’intérêt pour l’actif numérique a commencé à croître. Ainsi, le réseau Bitcoin a été lancé début 2009. À cette époque, Hal Finney, un internaute féru de technologie qui travaillait avec PGP Corporation pour développer des produits de cryptage, était déjà impliqué dans le projet Bitcoin.

Hal Finney est populairement connu dans l’espace des crypto-monnaies pour avoir participé à la première transaction Bitcoins. Et aussi, pour avoir été la première personne, après Nakamoto, à exécuter une copie du réseau via un nœud.

Hal Finney, tragiquement décédé en 2014, des suites de complications liées à la sclérose latérale amyotrophique. Cependant, son corps a été cryoconservé par la Fondation « Alcor Life Extension ».

De plus, Finney a décrit son travail avec Satoshi dans un article publié sur le forum « Bitcointalk ». Un an après la première transaction expérimentale BTC, en 2010, la première transaction commerciale Bitcoins aurait lieu.

Un développeur a payé 10 000 BTC pour deux pizzas

Le 18 mai 2010, le développeur Laszlo Hanyecz a créé un message sur le forum « Bitcointalk » offrant 10 000 BTC pour deux pizzas. Hanyecz a proposé de payer des Bitcoins à un autre membre du forum s’il pouvait lui procurer deux grandes pizzas, qui pourraient même être faites à la maison.

La publication a suscité beaucoup de scepticisme, car 10 000 BTC à l’époque ne valaient pas le prix de deux pizzas, le BTC valait beaucoup moins. Cependant, le 22 mai, Hanyecz a annoncé qu’il avait échangé avec succès « 10 000 Bitcoins contre deux pizzas ».

À cette époque, malgré la faible valeur de Bitcoin et la petite taille de sa communauté, un utilisateur a noté que cet événement avait franchi une « grande étape ». Ce jour est connu au sein de la communauté des crypto-monnaies sous le nom de « Bitcoin Pizza Day ». Actuellement, cette transaction équivaudrait à un paiement de 600 millions de dollars, pour deux pizzas.

La première transaction commerciale de Bitcoin a conduit à la création d’un écosystème mondial qui vaut désormais plus de 1,3 billion de dollars. Pour la première fois ce jour-là, Bitcoin a été utilisé comme un véritable actif d’échange numérique.

Actuellement, Bitcoin est une industrie d’un milliard de dollars

Depuis la première transaction commerciale de Bitcoin, la valeur de cet actif numérique n’a pas toujours été claire. Cette crypto-monnaie a subi des baisses de prix importantes dans l’histoire et a été déclarée « en faillite » des dizaines de fois par les différents analystes des médias et du marché. Cependant, la capitalisation boursière actuelle de Bitcoin dépasse désormais 1,3 billion de dollars, selon CoinMarketCap. Le positionnant comme « l’actif numérique » le plus échangé dans l’histoire de l’économie mondiale.

Graphique annuel du comportement de Bitcoin. Source : CoinMarketCap

La montée en puissance du Bitcoin a bénéficié d’une industrie mondiale pleine d’innovations technologiques, qui a déjà vu les échanges de crypto-monnaie devenir publics. Reconnaissant que Bitcoin pourrait être utilisé pour se protéger contre l’inflation mondiale.

L’un des premiers détenteurs de Bitcoins, Greg Schoen, a publié un tweet assez populaire en mai 2011. Dans lequel il a exprimé son regret d’avoir vendu 1 700 BTC à 0,30 $, après les avoir achetés alors que la crypto-monnaie se négociait à 0,06 $, puisqu’il aurait pu vendre ses BTC à 8 $ pièce. Ces 1 700 BTC vaudraient actuellement plus de 104 millions de dollars.

De même, El Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter Bitcoin comme monnaie légale, grâce à l’entrée officielle de la loi Bitcoin, le 7 septembre de cette année. Les Salvadoriens peuvent utiliser la crypto-monnaie via un portefeuille gouvernemental appelé « Chivo ».

Bitcoin ne fait que commencer son chemin

En octobre, le premier fonds d’investissement négocié en bourse (ETF) Bitcoin a été lancé aux États-Unis. Lancé par ProShares Bitcoin Strategy, il a commencé à être négocié sous le symbole « BITO » à la Bourse de New York. Lors de ses débuts, il est devenu le deuxième fonds d’investissement le plus négocié dans l’histoire du marché.

Selon Ron Levy, PDG et co-fondateur de la société de conseil blockchain «The Crypto Company». Il a affirmé que le livre blanc Bitcoin « a jeté les bases de ce qui deviendrait une industrie décentralisée au-delà de ce que tout le monde pensait possible ».

« La prochaine étape pour les actifs numériques consiste en des lois et des réglementations claires sur ce qui peut et ne peut pas être fait avec les crypto-monnaies. » Levy a ajouté, car toutes les nouvelles avancées technologiques sont confrontées à la résistance de mécanismes économiques déjà établis.

« L’humanité a seulement commencé à effleurer la surface de ce dont les technologies Bitcoin et Blockchain sont capables. À tel point que les développements que nous avons aujourd’hui semblent avoir été pensés par le créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. A déclaré Miha Grčar, le développeur commercial mondial de l’échange de crypto-monnaie Kraken.

Le livre blanc Bitcoin a rendu viable l’idée d’un réseau décentralisé, initialement proposé dans un document de seulement neuf pages a pu changer complètement le monde. Bien qu’il ne soit pas clair si davantage de pays souhaitent adopter Bitcoin comme monnaie légale ou si l’intérêt pour les ETF Bitcoin diminuera, il est clair que Bitcoin est là pour rester et devenir l’avenir de la finance numérique.

