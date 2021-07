Le livre de Boba Fett: 6 choses rapides que nous savons sur le spectacle Star Wars Disney +

in

Le livre de Boba Fett semble avoir emballé la production

Avec la confirmation que Le livre de Boba Fett serait diffusé en décembre 2021, il est tout à fait naturel de se demander quand le spectacle actuel terminera la production. Heureusement, il semble que The Book of Boba Fett ait fait exactement cela au cours des deux dernières semaines.

Ming-Na Wen, qui incarne Fennec Shand, a publié sur sa page Twitter il n’y a pas si longtemps le 8 juin à propos des gants en latex et des shorts Star Wars, mais ce qui a vraiment scellé l’accord était son hashtag, disant qu’il s’agissait d’un “cadeau d’emballage”. Cela signifie probablement que The Book of Boba Fett a terminé la production.

Bien que je sois sûr que Le livre de Boba Fett a encore un long chemin à parcourir en termes de post-production, il est excitant de voir qu’il semble que la série ait terminé son tournage. Si tel est le cas, cette date de première en décembre 2021 est encore plus belle.