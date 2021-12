Le livre de Boba Fett a été gardé ultra-secret, même au sein de Disney

Lorsque Le livre de Boba Fett a été révélé dans une scène à mi-crédit lors de la finale de la deuxième saison de The Mandalorian l’année dernière, ce n’est pas seulement le public qui a été surpris. Selon un nouveau long métrage de The Hollywood Reporter, la plupart des personnes qui travaillaient chez Disney+ ont également été prises par surprise par l’annonce.

La révélation surprise a été rendue d’autant plus déroutante par le fait qu’elle est intervenue une semaine seulement après que Disney ait révélé une liste complète de nouveaux contenus Star Wars, y compris des émissions adjacentes à Mandalorian comme Ahsoka et les Rangers de la Nouvelle République, désormais en conserve. Dans une nouvelle interview avec le showrunner et réalisateur de Book of Boba Fett, Robert Rodriguez, THR explique pourquoi et comment ce secret massif a été gardé.

« Même Disney ne savait pas que nous allions le laisser tomber comme ça », a expliqué Rodriguez – bien que notamment les hauts dirigeants et les affaires commerciales de Disney soient toujours tenus au courant. « J’ai pu voir le fonctionnement interne, et [Jon Favreau and Dave Filoni] gardé cela secret pour tout le monde. »

Non seulement l’équipe créative a été étonnamment habilitée à garder un si grand secret du reste de l’entreprise, mais elle aurait également eu une grande liberté de création lorsqu’il s’agit de créer le spin-off de Boba Fett – un fait que peut potentiellement être attribué à l’énorme succès que The Mandalorian a connu jusqu’à présent.

Le livre de Boba Fett sera présenté en première sur Disney + le 29 décembre, avec de nombreux autres secrets à découvrir. Alors que quelques bandes-annonces de la prochaine émission ont été révélées, Rodriguez dit que les images utilisées jusqu’à présent sont de portée limitée, provenant exclusivement de la première moitié du premier épisode.

« Nous ne pouvons pas utiliser la seconde moitié du premier épisode parce qu’elle en révèle tellement », a-t-il taquiné.