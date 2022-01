‘Le livre de Boba Fett’ « Chapitre 1 » Deep Dive

Mal et Joanna sortent de la fosse Sarlacc pour plonger dans la dernière aventure de Star Wars, Le livre de Boba Fett. Ils offrent d’abord un aperçu de leurs réflexions sur Boba Fett et l’état du canon plus large de Star Wars (06:23). Ensuite, ils plongent dans l’intrigue et les événements de la première et ce qui peut arriver dans la série (50:10). Enfin, ils appellent Jomi pour répondre à vos questions sur le sac postal (155:12).

Hôtes : Mallory Rubin et Joanna Robinson

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : Steve Ahlman, TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopa

