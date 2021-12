Les Midnight Boys partent dans une galaxie très lointaine et donnent leurs réactions instantanées au premier épisode de The Book of Boba Fett (05:58). Ils voient également ce qu’ils feraient en tant que chef du crime intergalactique (37:45) et se renseignent sur le mouvement #RecastTChalla (58:09).

Hôtes : Van Lathan, Charles Holmes

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

