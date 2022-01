‘Le livre de Boba Fett’ « Chapitre 2 » Deep Dive

Mal et Joanna vont rendre visite au maire et se plonger dans le deuxième épisode du Livre de Boba Fett (03:48). Ils discutent de toutes les tromperies en cours sur Tatooine et découvrent l’action d’un bon braquage de train. Ils offrent également leurs influences, des œufs de Pâques et des théories sur ce qui pourrait arriver dans les épisodes à venir (84:41). Plus tard, ils font appel à Ben Lindbergh pour nous renseigner sur de nouveaux personnages de l’histoire de Star Wars (89:16), le tout avant d’appeler Jomi pour répondre à vos questions sur le sac postal (103:27).

Hôtes : Mallory Rubin et Joanna Robinson

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : Steve Ahlman, TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal