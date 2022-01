‘Le livre de Boba Fett’ Chapitre 2 Réactions instantanées

Les Midnight Boys continuent leur voyage à travers Le Livre de Boba Fett avec leurs réactions instantanées au deuxième épisode de la série Disney+ (02h00). Ils discutent également de la dernière bande-annonce de The Batman, des rumeurs de refonte de DC Extended Universe et des attentes pour Peacemaker (1:02:00). Et les choses tirent à leur fin lorsque Charles se bloque sur Cobra Kai (1:23:00).

Hôtes : Van Lathan, Charles Holmes

Producteur : Steve Ahlman

Assistant de production : Jonathan Kermah

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple