Le livre de Boba Fett, épisode 3: Les fans sont ravis du camée de la légende du film

Attention : spoilers à venir pour l’épisode 3 du Livre de Boba Fett sur Disney Plus.

Les fans du Livre de Boba Fett ont été complètement stupéfaits par une apparition dans l’épisode 3 d’une légende du cinéma certifiée, avec une personne décrivant l’individu en question comme un « chèvre de tous les temps ».

Dans le dernier volet de la série Star Wars sur Disney Plus, Boba Fett (Temuera Morrison) continue de se quereller avec les Twins (Jabba the Hutt), le duo de seigneurs du crime envoyant leur guerrier Wookiee Black Krrsantan (Carey Jones) dans un assassinat terrifiant tentative.

Après que Boba ait survécu à l’attaque, les Twins offrent un cadeau au chasseur de primes – un Rancor, ainsi que l’entraîneur de la bête – nul autre que Machete, Desperado et la star de Con Air Danny Trejo.

Les téléspectateurs ont été impressionnés par l’ajout inattendu au casting, avec un tweet: « Danny Trejo dans #BobaFett qui aurait pensé! »

« Jamais de ma vie je n’ai pensé que je verrais Danny Trejo comme un entraîneur de Rancor dans mf Star Wars », a déclaré un autre, tandis que quelqu’un d’autre a ajouté: « Lmao wow Danny Trejo est dans Star Wars c’est sauvage. »

Un fan a admis que lorsque Danny s’est présenté, ils « ont peut-être crié comme un collégien ».

« Je veux dire, si quelqu’un voulait amener Danny Trejo dans Star Wars… SI ** LE ROI AIME CE SPECTACLE ! » un autre a fait remarquer – se référant au fait que l’épisode trois a été réalisé par Robert Rodriguez, le collaborateur fréquent et le cousin germain de Danny.

Danny n’était pas le seul acteur à faire parler de lui avec son arrivée surprise.

Danny Trejo transportant un Rancor comment pourrait-on ne pas aimer ce spectacle ?? – Derreck Doan (@derrecknoteric) 12 janvier 2022

Au début de l’épisode, Stephen Root est apparu dans le rôle de Lortha Peel, une vendeuse d’eau qui a demandé à Boba d’aider à punir un gang de mi-humains, mi-cyborgs qui volaient ses produits.

Plusieurs téléspectateurs ont exprimé leur choc face à l’apparition de l’acteur de Succession, avec un écrit: « Stephen Root apparaissant dans #BookofBobaFett est quelque chose à quoi je ne m’attendais pas lol. »

‘Stephen Root !!! C’est de l’or », a déclaré quelqu’un d’autre, tandis qu’un autre a ajouté: « Stephen Root dans Boba Fett ???? Très agréable!’

Un fan a souligné que « ce n’est qu’une question de temps avant que Stephen Root n’apparaisse dans une émission télévisée », se référant au fait qu’il est connu pour apparaître dans de nombreux programmes télévisés, de Boardwalk Empire à True Blood, Star Trek: The Next Generation, King of the Hill et NewsRadio.

Le livre de Boba Fett est disponible pour regarder sur Disney Plus avec de nouveaux épisodes publiés le mercredi.

