Le livre de Boba Fett et plus

Le livre de Boba Fett (29 décembre)

En attendant la troisième saison de The Mandalorian, Lucasfilm propose cette série dérivée qui se concentre sur le légendaire chasseur de primes Boba Fett. Non seulement nous découvrirons comment il a survécu au Sarlacc Pitt dans Le retour du Jedi, mais nous le verrons également tenter de prendre le contrôle de l’empire du crime du défunt Jabba le Hutt. Temuera Morrison revient de la deuxième saison de The Mandelorian pour incarner Boba Fett. Ming-Na Wen revient également en tant que partenaire Fennec Shand.

Bienvenue sur Terre (8 décembre)

Will Smith joue dans cette série exclusive National Geographic de Disney Plus. Il voyage avec des explorateurs et des aventuriers de classe mondiale alors qu’il visite certaines des régions les plus reculées de la Terre, du fond des océans aux cratères volcaniques en passant par le désert profond et bien plus encore.

Quoi de neuf sur Disney Plus en décembre 2021

Voici la liste complète des nouveautés du service en décembre 2021. C’est un mois assez calme, mais il comprend les quatre derniers épisodes de la série Marvel Cinematic Universe Hawkeye. Il comprend également deux films d’animation récemment sortis en salles, mais qui feront rapidement leurs débuts sur le service: Ron’s Gone Wrong et le dernier film de Disney Animation Studios Encanto.

1er décembre

Noël… Encore ?! Diary of a Wimpy Kid Disney Holiday Magic Quest Edward Scissorhands Ice Age Ice Age: Continental Drift Mickey et Minnie souhaitent un bras d’un million de dollars de Noël Les pingouins de M. Popper Le sauvetage

8 décembre

The Chicken Squad (S1, 4 épisodes) Gabby Duran & The Unsittables (S2, 11 épisodes) La vie sous zéro : Territoires du Nord (S1) Muppet Babies (S3, 4 épisodes) Spidey And His Amazing Friends (S1, 4 épisodes) Bienvenue dans Earth Wicked Tuna: Outer Banks (S8, 10 épisodes)

10 décembre

15 décembre

Disney’s Magic Bake-Off (S1, 4 épisodes) Foodtastic Gigantosaurus (S3) Life Below Zero (S17) Science Of Stupid (S8)

17 décembre

Bûche de Noël du château d’Arendelle : édition en papier découpé

22 décembre

Minnie’s Bow-Toons: Party Palace Pals (S1, 5 épisodes)

24 décembre

Encanto King Tut en couleur tombes perdues des pyramides

29 décembre

TOTS (S3) Le livre de Boba Fett

le 31 décembre

C’est ce qui est nouveau sur Disney Plus en décembre. Nous reviendrons le mois prochain avec une nouvelle mise à jour.

