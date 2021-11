Le livre de Boba Fett, le spin-off de The Mandalorian, présente sa première bande-annonce | Divertissement

Disney réchauffe Noël avec la première de la première bande-annonce de la série très attendue The Book of Boba Fett. Le vrai chasseur de primes est de retour.

Il n’est apparu que quelques minutes et n’a livré que 4 lignes de dialogue dans The Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Mais peut-être que cette brièveté a suscité l’imagination des fans, et Boba Fett est devenu l’un des personnages préférés de Star Wars.

Plus tard, Boba Fett est revenu dans le prequel Star Wars Episode II : L’Attaque des clones, mais ici, il était encore un enfant.

avec curiosité Temuera Morrison, qui a joué son père, Jango Fett, dans l’épisode II, est le Boba Fett de La nouvelle série de Disney, Le Livre de Boba Fett. Les avantages d’être un clone. Vous pouvez regarder la bande-annonce ici :

Près de 20 ans après avoir joué Jango Fett, la soixantaine, Temuera Morrison étoiles dans la série tant attendue du chasseur de primes le plus célèbre de la galaxie.

De là, nous entrerons sur le territoire de spoilers, alors Si vous n’avez pas vu la saison 2 de The Mandalorial, ne lisez pas plus loin…

On n’aime pas les spoilers, mais il faut le faire pour savoir de quoi parle la nouvelle série.

Êtes-vous toujours ici? Formidable. Comme vous l’avez sûrement vu dans le dernier chapitre de la saison 2 de The Mandalorian, si vous restiez après le générique, dans la scène finale, Boba Fett se présenterait au bastion de Jabba le Hutt … et prendrait Bib Fortuna, revendiquant la position de Jabba.

Cette dernière scène de la saison 2 de The Mandalorian est juste Le début du Livre de Boba Fett. On ne sait pas si cette fois Disney traduira le titre, ou restera avec The Book of Boba Fett.

Comme nous l’avons vu dans la bande-annonce, ce spin-off commencera avec Boba Fett réclamant le trône de Jabba le Hutt, après sa mort aux mains de la princesse Leia, dans Return of the Jedi.

Pour se distinguer de The Mandalorian, il semble que Le Livre de Boba Fett se concentrera sur le monde corrompu des égouts de la Galaxie, le Dark Web de la Bordure Extérieure.

Dans ses aventures, Boba Fett sera accompagné du chasseur de primes Fennec Shand, interprété par l’actrice Ming-Na Wen.

Les producteurs exécutifs sont les mêmes que The Mandalorian, car il se déroule dans le même univers. Et il y a au moins deux autres spin-offs en développement : Star Wars : Rangers of the New Republic et Star Wars : Ahsoka.

Le livre de Boba Fett sera présenté en exclusivité sur Disney + le 29 décembre, à temps pour les vacances de Noël.