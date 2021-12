Le livre de Chris Cuomo abandonné par l’éditeur, perd l’indemnité de départ de CNN

Chris Cuomo (Photo de Cindy Ord/. pour SiriusXM)

*Chris Cuomo a perdu un contrat de livre et une indemnité de départ de CNN après avoir été licencié par le réseau samedi.

Cuomo a été mis en conserve quatre jours après avoir été suspendu à la suite d’une enquête du procureur général de l’État Letitia James qui a révélé ses efforts pour aider son frère, l’ancien gouverneur de New York. Andrew Cuomo, répondre aux accusations d’inconduite sexuelle. Les allégations de harcèlement sexuel ont conduit Andrew Cuomo à démissionner en août.

Maintenant vient le mot que le présentateur de nouvelles a perdu son contrat de livre et son indemnité de départ. Selon le Daily Beast, la maison d’édition HarperCollins ne publiera plus le prochain livre de Cuomo « Deep Denial », qui devait sortir à l’automne 2022. Un porte-parole a simplement déclaré: « Nous n’avons pas l’intention de publier le livre. »

CNN a publié samedi une déclaration annonçant le licenciement de Cuomo

« Chris Cuomo a été suspendu plus tôt cette semaine dans l’attente d’une évaluation plus approfondie des nouvelles informations révélées concernant son implication dans la défense de son frère », a déclaré CNN dans un communiqué samedi. «Nous avons retenu les services d’un cabinet d’avocats respecté pour procéder à l’examen et l’avons licencié, avec effet immédiat. Au cours de cet examen, des informations supplémentaires sont apparues. Malgré la résiliation, nous enquêterons le cas échéant. »

Cuomo a également publié une déclaration après son licenciement et a noté ce qu’il prévoyait de faire ensuite.

« La façon dont mon temps s’est terminé à CNN a été difficile. Bien que j’aie une peau épaisse, j’ai aussi une famille, pour qui la semaine dernière a été extraordinairement difficile. Alors maintenant, je dois prendre du recul et me concentrer sur ce qui va suivre », a déclaré Chris Cuomo, selon le Hollywood Reporter. « Je suis extrêmement reconnaissant pour le soutien que j’ai reçu de SiriusXM tout au long de mon séjour là-bas. »

Tel que rapporté par Complex, Cuomo fait également face à des accusations d’inconduite sexuelle de la part d’un « ancien collègue junior d’un autre réseau ».

Pendant ce temps, Chris Cuomo a déclaré lundi qu’il « ne ferait plus » son émission de radio SiriusXM, « Let’s Get After It with Chris Cuomo ».

Cuomo a annoncé qu’il partait, affirmant qu’il devait « prendre du recul et se concentrer sur la suite ».

Il a ajouté: « Nos conversations vont beaucoup me manquer, mais j’ai hâte de reprendre contact avec vous tous à l’avenir. »

SiriusXM a déclaré dans un communiqué: « Suite à la déclaration de Chris Cuomo selon laquelle il quitte son émission SiriusXM, » Let’s Get After It » ne sera plus diffusé. Nous remercions Chris pour son travail chez SiriusXM.