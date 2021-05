Le livre de Dolly Alderton est en cours d’adaptation dans une série télévisée de la BBC ⋆ .

Le livre de Dolly Alderton «Tout ce que je sais sur l’amour» est en cours d’adaptation dans une série télévisée de la BBC. La série est une rom com semi-romancée sur deux meilleurs amis qui emménagent dans leur première colocation à Londres.

Dolly a partagé la nouvelle passionnante sur son Twitter et a déclaré qu’elle avait hâte de donner vie à son livre.

Elle a déclaré: «Mon premier livre Tout ce que je sais sur l’amour est en cours d’adaptation pour la télévision par @Working_Title pour la BBC. Réalisé par @ChinaMooYoung, incroyablement intelligent et écrit par moi, c’est une comédie romantique semi-romancée sur deux meilleurs amis et je suis très excitée de la voir prendre vie.

🥲❤️ Mon premier livre Tout ce que je sais sur l’amour est en cours d’adaptation pour la télévision par @Working_Title pour la BBC. Réalisé par @ChinaMooYoung, incroyablement intelligent et écrit par moi, c’est une rom com semi-romancée sur deux meilleurs amis et je suis très excité de le voir prendre vie https://t.co/UrFIGybUjQ – Dolly H Alderton (@dollyalderton) 19 mai 2021

Le livre de Dolly est sorti pour la première fois en 2018 et est un souvenir de sa vie au début de la vingtaine avec ses amis à Londres.

Selon la BBC, la série sera un «Sex & The City for Millennials» et mettra en vedette les personnages de Maggie et Birdy.

Le synopsis officiel se lit comme suit: «Maggie et Birdy, besties depuis l’école, atterrissent enfin à Londres pour vivre en grand, quand l’inattendu se produit – Birdy fiable obtient un petit ami stable.

“Un Sex & The City for Millennials généreux, drôle, chaleureux et édifiant qui couvre les mauvaises dates et les colocations sordides, les chagrins et les humiliations, et, surtout, les amitiés féminines incassables.”

Dolly travaillera en tant que producteur exécutif et scénariste sur la série, et elle sera dirigée par China Moo Young qui a réalisé des épisodes d’Intergalactic, The Rook et Harlots.

Histoires similaires recommandées par cet auteur:

• Vous ne pouvez vous appeler une fille chic que si votre chambre en contient 31/37

• Dolly Alderton et Pandora Sykes annoncent la fin de The High Low

• Ce sont toutes les célébrités britanniques qui sont allées à l’école privée