Le livre de Fauci est retiré d’Amazon, Barnes et Noble après des révélations accablantes par e-mail ⋆ 10z viral

Le prochain livre du Dr Anthony Fauci, intitulé « Attendez-vous à l’inattendu : dix leçons sur la vérité, le service et la voie à suivre, a été extrait des sections de précommande des principaux libraires en ligne, notamment Amazon et Barnes and Noble. La nouvelle fait suite à la publication par la FOIA d’une mine d’e-mails de Fauci de 2020 qui soulèvent des questions sur la compétence et l’intégrité éthique du conseiller médical en chef de Biden.

La description flatteuse du livre promettait à l’origine de « partager les leçons qui ont façonné [Fauci’s] philosophie de vie, offrant une vue intime de l’un des plus grands esprits médicaux du monde ainsi que des conseils universels pour vivre », et la couverture du tome comportait une photo en noir et blanc de Fauci mettant un masque facial surdimensionné et de couleur criarde – le même type de masque qu’il a admis était inefficace dans les e-mails professionnels.

RUPTURE: le livre de Fauci nettoyé d’Amazon https://t.co/ipaXjXmoyn – AntifaBook.com (@JackPosobiec) 2 juin 2021

Un développement inattendu auquel Fauci ne s’attendait probablement pas était le retrait de son livre des étagères numériques. Des e-mails révèlent que Fauci a promis à un médecin du VIH en colère en Floride qu’il dirait au président de l’époque, Donald Trump, de faire pression sur le gouverneur de Floride Ron DeSantis pour qu’il ferme les gymnases, les bars et les plages :