Le livre de Josh Hawley fait ses débuts en tant que best-seller malgré les tentatives d’annulation ⋆ .

Le nouveau livre du sénateur Josh Hawley, «The Tyranny of Big Tech», se vend à un rythme rapide suite à une tentative d’annulation de Simon et Schuster en janvier pour sa position sur l’intégrité électorale.

Selon Publishers Weekly, le livre de Hawley se classe sixième dans le pays pour la non-fiction à couverture rigide. Depuis la sortie du livre le 4 mai, Hawley s’est vendu à près de 21 000 exemplaires et ne montre aucun signe de ralentissement. Lors de sa première semaine sur la liste des «20 livres les plus vendus et les plus lus de la semaine» d’Amazon, le livre de Hawley s’est classé 15e.

La société Regnery Publishing, basée à Washington, a conclu un accord avec Hawley peu de temps après que Simon et Schuster, basé à New York, aient annulé leur accord avec le sénateur un jour après l’émeute du Capitole en raison d’une «campagne de pression organisée par des militants de gauche». Selon Simon et Schuster, leur raisonnement pour revenir sur l’accord, sans preuve, était que Hawley est lié à l’assaut du Capitole parce qu’il a publiquement mis en doute les résultats des élections de 2020.

Le livre de Hawley décrit comment les entreprises américaines utilisent leur influence pour «m’annuler et pour annuler ou contrôler le discours, la communication, voire les idées de millions d’Américains – tous américains, en un sens, parce que ce que veulent les capitalistes réveillés, avec leurs alliés au gouvernement, c’est de préserver leur pouvoir sur la politique et la société américaines.

«Big Tech veut transformer l’Amérique, c’est clair; il veut refaire notre société à son image. Mais à cet égard, Big Tech n’est pas différent des oligarques précédents qui ont rendu son ascension possible », a écrit Hawley.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

