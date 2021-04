Le livre de lecture de la pandémie – Vox

Avant mars dernier, les États-Unis étaient considérés comme mieux préparés que tout autre pays au monde pour contenir une épidémie de maladie infectieuse.

Puis vint le nouveau coronavirus. La réponse des États-Unis a été lente, désorganisée et inefficace: la nation la plus riche de la Terre a enduré le plus de cas et de décès dans le monde, et elle s’en est mal tirée, même en tenant compte de la population.

Le sous-investissement chronique dans la santé publique a amené les États-Unis à lutter pour mettre en place un système de dépistage du Covid-19, retracer les contacts des personnes infectées et isoler ceux qui ont été exposés. Les dirigeants du gouvernement ont résisté à l’acceptation de la gravité de la menace et n’ont pas réussi à communiquer efficacement avec le public. Les hôpitaux des principaux points chauds se sont démenés pour garder les lits disponibles. Il y a eu quelques succès: les États-Unis ont aidé à produire des vaccins qui devraient éventuellement aider à mettre fin à la pandémie, et le gouvernement fédéral a finalement dépassé les autres pays pour tenter de stimuler l’économie. Mais la réponse de santé publique a été un échec catastrophique.

Partout dans le monde, d’autres nations sont allées plus loin dans leurs tentatives de limiter les dégâts de la pandémie. Ils ont appliqué les leçons de leur passé et se sont ajustés sur le moment. Certaines des différences dans les taux de mortalité et de cas sont probablement le résultat de la chance ou de caractéristiques immuables comme la géographie. Chaque approche s’accompagnait de compromis et de mises en garde. Mais partout dans le monde, d’autres gouvernements ont appris et adapté avec succès en consacrant leurs ressources au problème d’une maladie mortelle.

Dans la série Pandemic Playbook, Vox explore les succès – et les revers – des stratégies de pandémie dans six pays, en parlant aux dirigeants qui les ont conçues, aux travailleurs qui les ont exécutées et aux citoyens qu’elles ont touchés. Nos rapports sont soutenus par une subvention du Fonds du Commonwealth à but non lucratif.

La réussite de Covid-19 en Corée du Sud a commencé par un échec



Jun Michael Park pour Vox

Marqué par ses échecs lors de l’épidémie de MERS de 2015, le gouvernement sud-coréen a approuvé un ensemble de réformes de santé publique qui se sont avérées cruciales dans l’épidémie de coronavirus. Le programme de dépistage, de traçage et d’isolement des patients a permis à la Corée du Sud d’aplatir la courbe de son épidémie de Covid-19 beaucoup plus rapidement que la plupart des pays occidentaux – mais il a également soulevé des questions difficiles sur la vie privée.

Par Dylan Scott et Jun Michael Park

Allemagne (à venir le 21 avril)

Jacobia Dahm pour Vox

L’Allemagne est passée d’une success story Covid-19 à un récit édifiant. Les dirigeants politiques, à commencer par la chancelière Angela Merkel, ont élaboré un message pour communiquer clairement au public la nature de la menace de coronavirus et ce qui serait nécessaire pour la contenir. Les responsables locaux de la santé ont réussi à expliquer comment les masques et la distanciation sociale ralentiraient la propagation du virus et, à l’été 2020, l’épidémie en Allemagne semblait bien gérée par rapport à d’autres pays d’Europe ou des États-Unis. Mais alors que la pandémie persistait, la résolution allemande a faibli.

Par German Lopez

Vietnam (à venir le 23 avril)

Linh Pham pour Vox

Le Vietnam n’a pas hésité lorsque les dangers de la mystérieuse pneumonie en Chine sont devenus évidents: le pays a fermé ses frontières. Lorsque des cas sont apparus à l’intérieur du pays, les autorités ont également restreint les déplacements internes. Avant la pandémie, le consensus des experts était que les restrictions de voyage étaient punitives et inefficaces. Mais le nombre minuscule de cas de coronavirus au Vietnam est l’une des raisons pour lesquelles la sagesse conventionnelle concernant la fermeture des frontières en cas de pandémie s’est inversée.

Par Julia Belluz

Royaume-Uni (à venir le 26 avril)

Alicia Canter pour Vox

Alors que l’épidémie de Covid-19 s’accélérait, deux chercheurs britanniques se sont réunis pour créer le Recovery Trial du Royaume-Uni, un programme massif recrutant des milliers de patients dans des centaines d’hôpitaux à travers le pays. Ils recherchaient des traitements qui amélioreraient les résultats des patients infectés par le virus, dans l’espoir de sauver des vies avant qu’un vaccin ne soit largement disponible – et réussissent.

Par Dylan Scott

Sénégal (à venir le 28 avril)

Ricci Shryock pour Vox

Le Sénégal a commencé la pandémie avec moins de ressources que les pays riches. Une vague de cas de Covid-19 pourrait rapidement submerger les médecins et les hôpitaux. Le pays s’est appuyé sur son expérience d’Ebola – et sur son solide réseau d’intermédiaires locaux – pour isoler les patients et faire passer le mot sur la santé publique. Mais surtout parce que l’attente pour un vaccin sera probablement plus longue au Sénégal, maintenir l’adhésion de la communauté était crucial et difficile.

Par Jen Kirby

États-Unis (à venir le 30 avril)

Tasos Katopodis / .

Covid-19 était, pour la plupart des pays, une double crise: le défi de santé publique posé par la pandémie elle-même, et la crise économique provoquée par la propagation de l’agent pathogène et les mesures prises pour le combattre. Les États-Unis ont beaucoup faibli sur le premier, bâclant leur réponse à la propagation du virus et coûtant des vies. Mais la façon dont le pays a finalement géré la crise économique, en particulier pour les personnes dans le besoin, était une autre histoire.

Par Dylan Matthews

CRÉDITS

Reporters: Dylan Scott, allemand Lopez, Julia Belluz, Jen Kirby, Dylan Matthews

Rapports supplémentaires par Jun Michael Park, Thuy Do, Giap Nguyen

Photographes: Jun Michael Park, Jacobia Dahm, Ricci Shryock, Ina Makosi, Alicia Canter, Linh Pham

Rédacteurs: Libby Nelson, Elbert Ventura, Eliza Barclay, Jenn Williams

Éditeur visuel: Kainaz Amaria

Graphique: Christina Animashaun

Éditeurs de copie: Tanya Pai, Tim Williams

Engagement: Agnès Mazur, Kaylah Jackson

Communications: Jill Pike

Vérificateurs de faits: Becca Laurie, Matt Giles

Ce projet a été soutenu par le Commonwealth Fund, une fondation nationale privée basée à New York qui soutient la recherche indépendante sur les problèmes de santé et octroie des subventions pour améliorer la pratique et la politique des soins de santé.