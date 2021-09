La visite du groupe

De plus en plus de nos jours, nous voyons des comédies musicales adaptées de films préférés comme Beetlejuice, Pretty Woman et Matilda. La comédie musicale moderne The Band’s Visit de 2016 est intéressante car elle est basée sur un film israélien du même nom, sans l’aspect musical. La production a remporté les Tony Awards, remportant les « six grands », y compris la meilleure comédie musicale. Pourtant, ce n’est pas encore devenu une comédie musicale bien connue ou répandue.