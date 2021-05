Le livre de Stephen King que le showrunner du stand aimerait adapter en série télévisée

Dans le roman de Stephen King, Ben Richards est un protagoniste d’un avenir dystopique qui a été conduit au désespoir après avoir perdu son emploi – ayant besoin d’argent pour pouvoir acheter des médicaments pour son enfant malade et mourant. Sans autre option, il prend la décision de se porter volontaire pour le Games Network: une branche du gouvernement qui crée et diffuse des compétitions de réalité remplies de propagande. L’émission la plus populaire est The Running Man, qui voit un concurrent envoyé dans le monde et essentiellement chassé pour le sport, l’idée étant que plus la personne peut survivre longtemps, plus elle peut gagner d’argent. Richards devient le dernier candidat au programme, mais tout en évitant la capture et la mort, il découvre des secrets sur le fonctionnement de la société qu’il vise à révéler.