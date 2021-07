Le livre de Temuera Morrison de Boba Fett révèle des connexions mandaloriennes dans les coulisses

Le livre de Boba Fett était déjà passionnant pour les fans, mais il est bon de savoir que la série maintient une continuité créative avec sa série mère. Avant les commentaires de Temuera Morrison, Jon Favreau et Dave Filoni semblaient être des verrous pour le fauteuil du réalisateur, étant donné qu’ils sont producteurs de la nouvelle émission et ont réalisé des épisodes de Mandalorian. De même, Robert Rodriguez est également producteur de la série et, après son travail sur le “Chapitre 14: La tragédie” de Mando Saison 2, on ne peut que deviner quels plans explosifs il a pour Fett. Et bien sûr, il est incroyable d’entendre que Bryce Dallas Howard est également de retour, compte tenu de son travail parfait sur ses deux épisodes mandaloriens.