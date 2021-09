Le livre des Patriots dit que Robert Kraft a déjà qualifié Bill Belichick de gros mots

La dynastie des Patriots à l’époque de Tom Brady-Bill Belichick était l’une des plus grandes dynasties de l’histoire du sport. Ils ont remporté six Super Bowls et en sont allés trois autres au cours de leurs 20 années ensemble en tant que QB et entraîneur.

À présent, nous savons tous que les choses n’ont pas toujours été aussi bonnes dans les coulisses avec les Patriots pendant cette période. C’est comme ça que la vie se passe, surtout dans le monde de la NFL où vous êtes toujours sous le microscope et gagner signifie tout.

L’écrivain principal d’ESPN, Seth Wickersham, a publié le mois prochain un nouveau livre sur les Patriots, intitulé “Il vaut mieux être craint”, qui contient des informations juteuses sur les dernières années de Brady et Belichick ensemble.

Mais il y a aussi cette histoire folle sur le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, qui aurait appelé Belichick des mots méchants.

Vérifiez ceci, via ESPN:

« Quant à Kraft, fin septembre, il était à Aspen [Colorado] pour une conférence et j’ai rencontré quelques amis dans le hall de l’hôtel tôt un matin. Il leur a dit qu’il partait plus tard pour Detroit, où les Patriots jouaient leur prochain match. — Je déteste partir d’ici, dit Kraft. « Vous partez d’ici et vous laissez certaines des personnes les plus brillantes que vous ayez jamais rencontrées. Vous obtenez tellement de connaissances de tous ces esprits brillants. Et je dois aller à Detroit pour être avec le plus gros putain de trou de ma vie – mon entraîneur-chef. “ “Bill était un savant idiot”, a déclaré Kraft à un confident, selon le livre, faisant allusion à la réputation de Belichick avant d’embaucher l’ancien entraîneur des Cleveland Browns en 2000. “Je lui ai donné cette opportunité.”

C’est quelque chose.

Il y avait aussi des trucs dans le livre sur Brady qui voulait sortir en 2017 et qui voulait en parler en personne à Belichick, mais l’entraîneur ne voulait pas se rencontrer en personne, à la place, il a demandé un appel téléphonique avec Brady, ce qui a agacé le QB. .

Les Patriots n’ont eu aucune réponse à ESPN pour l’histoire qu’ils ont publiée aujourd’hui, mais il sera intéressant de voir s’ils ont quelque chose à dire une fois le livre sorti. Je doute qu’ils le fassent, parce que c’est la manière des Patriots, mais on dirait quand même que ça va être tout à fait la lecture.

