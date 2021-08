Le livre du prince Harry comme une «épée de Damoclès» suspendu au jubilé de platine de la reine | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex, qui vit en Californie avec Meghan Markle après avoir quitté ses fonctions royales, publie un livre révélateur sur sa vie l’année prochaine alors que la reine célèbre ses 70 ans de règne. Mais l’auteur royal Duncan Larcombe a déclaré que les mémoires de Harry étaient “comme une épée de Damoclès” suspendue au-dessus de la famille royale.

M. Larcombe, ancien rédacteur en chef royal du Sun, s’est demandé si le livre de la bombe serait programmé pour sortir alors que le pays célèbre le jalon de la reine.

Il a déclaré à Royal Beat de True Royalty TV: “Le livre est comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la famille royale maintenant.

“Nous avons mentionné le Jubilé et nous ne savons pas s’il sera programmé pour sortir le jour où la nation est censée rendre hommage à la reine.”

Il a été annoncé le mois dernier que Harry publierait un livre, qui, selon lui, serait un récit « exact et entièrement véridique » de sa vie, en 2022.

L’homme de 36 ans a déclaré qu’il écrirait les mémoires “non pas en tant que prince” qu’il était, mais en tant qu’homme qu’il est “devenu”.

Il a déclaré: “J’écris ceci non pas comme le prince que je suis né mais comme l’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Son livre, publié par Penguin Random House, devrait sortir fin 2022.

Les mémoires menacent d’éclipser le jubilé de platine de la reine l’année prochaine.

Il y aura un week-end férié de quatre jours du 2 au 5 juin.

Les événements comprendront Trooping the Colour, qui sera mis en scène dans son intégralité pour la première fois depuis la pandémie.

Il y aura également un concert en direct au palais de Buckingham et un concours avec 5 000 artistes.

Les événements marqueront les 70 ans de la monarque sur le trône qu’elle atteindra le 6 février de l’année prochaine.