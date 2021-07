Le livre du prince Harry “ne mettra pas les pendules à l’heure” un expert royal déchire le projet “à sens unique” | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, a envoyé des ondes de choc à travers la maison royale cette semaine en annonçant des plans pour un mémoire profondément personnel. Le duc de Sussex va raconter sa vie dans une biographie intime qui sera publiée en 2022.

Dans une déclaration à propos du projet, Harry a déclaré: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Cependant, étant donné que Meghan Markle et Harry s’assoient avec Oprah en mars contenaient un certain nombre d’affirmations contestées, un expert royal a fait valoir que son livre ne “reflétera pas la vérité des Sussex mais pas nécessairement celle de quelqu’un d’autre”.

Mais malgré les nombreux drames royaux qui ont entouré les Sussex depuis leur départ du cabinet, la reine a toujours maintenu qu’ils restaient une partie très appréciée de sa famille.

Une déclaration des éditeurs de Harry sur les mémoires à venir se lit comme suit : « Dans un mémoire intime et sincère de l’une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre époque, le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le compte rendu définitif des expériences, aventures, pertes et leçons de vie qui ont contribué à le façonner.

“Couvrant sa vie aux yeux du public de l’enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qui l’a mené deux fois sur les lignes de front de l’Afghanistan et la joie qu’il a trouvée d’être mari et père, le prince Harry offrent un portrait personnel honnête et captivant, qui montre aux lecteurs que derrière tout ce qu’ils pensent savoir se cache une histoire humaine inspirante, courageuse et édifiante.

Le duc aurait reçu une avance de 14 millions de livres sterling (20 millions de dollars) pour le livre qui sera écrit en fantôme avec l’aide du journaliste et auteur primé JR Moehringer.