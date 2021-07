Le livre du prince Harry utilisera-t-il le titre de duc de Sussex? Cela rompt-il son pacte avec la reine ? | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, ont quitté la vie royale en 2020 et dans l’accord qu’ils ont conclu avec la reine au sujet de leur sortie du cabinet, ils ont promis de ne pas utiliser leurs titres de duc et de duchesse de Sussex en conjonction avec leur travail commercial. aller de l’avant.

Les termes de l’accord Megxit sont même décrits sur le site Web du couple Sussexroyal.com, qui a été créé peu de temps avant qu’ils n’annoncent leur démission.

Dans une section du site Web intitulée “Détails de la transition du printemps 2020”, une déclaration expliquant les termes du Megxit indique: “Comme convenu et défini en janvier, le duc et la duchesse de Sussex conserveront leur préfixe” HRH “, restant ainsi officiellement connus comme Son Altesse Royale le duc de Sussex et Son Altesse Royale la duchesse de Sussex.

“Le duc et la duchesse de Sussex n’utiliseront plus activement leurs titres de RHS car ils ne seront plus des membres actifs de la famille à partir du printemps 2020.”

Mais malgré cela, Harry et Meghan ont continué à échanger leurs styles et titres de RHS et le livre pour enfants de Meghan, The Bench, a été publié sous “Meghan, la duchesse de Sussex” en janvier de cette année.

Les mémoires révélatrices du prince Harry devraient paraître l’année prochaine et bien qu’il n’ait pas été confirmé qu’il publierait le livre sous son titre de duc de Sussex, un communiqué de presse annonçant le projet semble laisser entendre qu’il pourrait le faire.

Une déclaration des éditeurs de Harry à propos du livre utilise son titre de duc de Sussex.

Le communiqué de presse de Penguin Random House annonçant le livre s’intitule “Le prince Harry, le duc de Sussex, publiera un mémoire littéraire avec Penguin Random House, globalement à la fin de 2022”.

La déclaration de l’éditeur se lit comme suit: “Penguin Random House est honoré d’annoncer qu’il publiera un prochain mémoire du prince Harry, le duc de Sussex.”

Le communiqué ajoute : « Dans un mémoire intime et sincère de l’une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre époque, le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie. qui ont contribué à le façonner.

“Couvrant sa vie aux yeux du public de son enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qui l’a mené deux fois sur les lignes de front de l’Afghanistan et la joie qu’il a trouvée d’être mari et père, le prince Harry offrent un portrait personnel honnête et captivant, qui montre aux lecteurs que derrière tout ce qu’ils pensent savoir se cache une histoire humaine inspirante, courageuse et édifiante.”

En référence à son livre, Harry aurait déclaré : « J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.”

Au moment de leur sortie royale, Harry a expliqué que lui et Meghan souhaitaient quitter le cabinet pour poursuivre une “vie plus paisible” aux États-Unis.

Cependant, depuis leur démission, ils ont continué à se faire connaître du public, notamment lors de leur séance de mars avec Oprah Winfrey au cours de laquelle ils ont lancé une série d’attaques accablantes contre la maison royale.

La nouvelle des mémoires de Harry aurait envoyé des ondes de choc à travers la monarchie, les assistants du palais craignant de ne pas être en mesure de répondre correctement aux affirmations préjudiciables que le prince pourrait faire dans son livre.

Il y a également des spéculations selon lesquelles les Sussex pourraient ne pas être invités aux célébrations du jubilé de platine de la reine l’année prochaine, craignant que le drame royal en cours ne les voit éclipser l’événement.