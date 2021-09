Le livre du prince William atteint le sommet des charts Amazon | Royale | Nouvelles

Earthshot: How to Save Our Planet vise à inspirer une nouvelle décennie d’action pour réparer la planète. Le duc de Cambridge a écrit la préface du nouveau livre. Il s’agit de la première publication dans le cadre d’un concours environnemental mondial de dix ans organisé par William ; le prix Earthshot.

Maintenant, le livre a atteint le sommet de la liste des best-sellers d’Amazon dans plusieurs catégories telles que les habitats des animaux et l’environnement.

Beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour féliciter le duc de Cambridge alors que le livre est devenu un best-seller.

Un utilisateur de Twitter, connu sous le nom de @wittythinkerby, a déclaré : « Le livre Earthshot du prince William est un best-seller !

“Un nouveau tome sur l’ambitieux prix environnemental du duc de Cambridge se hisse au sommet des charts Amazon!”

Un deuxième utilisateur de Twitter, @omabelllll, a écrit : “Eh bien, le livre de notre prince est joint à celui de son livre de princesse dans le best-seller !”

Le livre a été co-écrit par l’ancien directeur exécutif du WWF, Colin Butfield, et le producteur/réalisateur primé Jonnie Hughes.

Il est sorti aux côtés d’une série télévisée en cinq parties de la BBC One à l’automne.

Le prix Earthshot – qui a été lancé par William et la Royal Found du duc et de la duchesse de Cambridge l’année dernière – vise à découvrir les meilleures solutions pour réparer l’usine au cours des 10 prochaines années

“C’est une explication de la façon dont nous en sommes arrivés à ce point, et comment – ​​en agissant collectivement – ​​nous pouvons y remédier.”

Nick Davies, directeur général de John Murray Press, a ajouté : « Earthshot : How To Save Our Planet arrive à un moment où la crise environnementale a finalement atteint la conscience de masse.

“Il est sur le point d’être le plus grand titre environnemental de la décennie, un livre commercial majeur sur le changement climatique qui éduquera et informera les lecteurs du monde entier et aidera à inspirer une action collective décisive.

« C’est plus qu’un prix et un livre ; c’est l’un des mouvements sociaux et culturels déterminants de la prochaine décennie, impliquant tous ceux qui s’engagent à relever le plus grand défi auquel nous sommes confrontés : réduire le changement climatique et réparer la planète. »

Cela survient quelques mois seulement après que Kate, la duchesse de Cambridge, a vu son livre, Hold Still, grimper en tête de la liste des best-sellers le jour de sa sortie.

Le livre est devenu le deuxième livre le plus vendu de tous les titres sur Amazon.

Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 présente 100 portraits finaux « poignants et personnels » sélectionnés parmi 31 000 participants.

Le frère cadet de William, Harry, devrait publier un nouveau mémoire intime l’année prochaine.

Le mémoire, qui sera également publié en version livre audio, doit offrir un “portrait personnel honnête et captivant”.

Une déclaration à propos du livre a été partagée sur Archewell.com et a déclaré que les mémoires représenteront le “récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui ont contribué à façonner” Harry.