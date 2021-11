Le livre du projet 1619 peut toujours être dans les bibliothèques scolaires, malgré les interdictions critiques de la théorie raciale des États: expert

Même si des États comme la Floride et le Texas ont interdit l’enseignement de certains concepts liés à la théorie critique de la race dans les salles de classe des écoles publiques, certains experts juridiques estiment que les bibliothèques scolaires peuvent toujours stocker des livres qui promeuvent le concept, dont l’exactitude historique a été largement considérée comme inexacte.

William Jacobson, professeur clinicien et directeur de la clinique du droit des valeurs mobilières de la Cornell University Law School, a déclaré à Fox News qu’en vertu des lois et règles actuelles établies par la Floride et le Texas, le contenu relatif à la théorie critique de la race peut toujours être stocké dans les bibliothèques des écoles publiques.

La loi du Texas, House Bill 3979, qui a été adoptée en juin et est entrée en vigueur le 1er septembre, interdit aux écoles publiques d’inclure le contenu du projet 1619 du New York Times dans le programme d’études, mais selon Jacobson, permettrait probablement aux bibliothèques scolaires de stocker le livre du Projet 1619, qui a été récemment publié.

1619 Couverture du livre

« Les limitations sur certains sujets sont limitées à » tout cours d’études sociales dans le programme d’études requis… » et au matériel du programme de ces cours. En tant que tel, cela ne semble pas s’appliquer aux documents stockés dans la bibliothèque ou ailleurs à d’autres fins « , a déclaré Jacobson.

Une règle du ministère de l’Éducation de la Floride approuvée en juin stipule que « l’enseignement ne peut pas utiliser le matériel du projet 1619 ».

Amy Carney s'exprime au nom des parents lors d'une manifestation contre la théorie critique de la race enseignée au Scottsdale Unified School District

La règle stipule également que des concepts tels que la théorie critique de la race et la négation de l’Holocauste sont « incompatibles avec les normes approuvées par le Conseil d’État ».

QU’EST-CE QUE LA THÉORIE CRITIQUE DE LA RACE ?

La règle n’interdit toutefois pas aux écoles de conserver des livres comme le projet 1619 dans leur bibliothèque, selon Williamson.

« La règle de Floride s’applique à » l’enseignement « de » sujets obligatoires « qui ne semble pas interdire le stockage de livres dans la bibliothèque ou ailleurs à d’autres fins », a déclaré Williamson.

Carol Swain, chercheur principal en études constitutionnelles à la Texas Public Policy Foundation, a déclaré à Fox News que le projet 1619 présente un « faux récit de l’histoire américaine ».

Carol Swain

« Je pense que beaucoup d’entre nous s’opposent au programme 1619, c’est qu’il est anti-américain et qu’il est basé sur un faux récit de l’histoire américaine. Et je pense que ce serait préjudiciable aux jeunes si c’était la seule version de l’histoire américaine qu’ils recevoir », a déclaré Swain.

Les critiques du projet de loi du Texas prétendent qu’il interdirait aux éducateurs d’enseigner avec précision l’histoire de l’Amérique, y compris l’esclavage et l’ère de la guerre civile, mais Swain qualifie ces attaques de fausses.

« Ce n’est pas vrai du tout. En fait, dans toutes les discussions que j’ai entendues sur l’histoire américaine et sur la façon dont elle devrait être enseignée, les gens ne s’opposent pas à l’enseignement de l’esclavage ou à l’enseignement de la période Jim Crow de l’histoire américaine et du lynchage, et tout cela ne s’oppose pas », a déclaré Swain.

Une porte-parole du gouverneur de Floride Ron DeSantis a déclaré à Fox News que le gouverneur républicain « s’oppose à l’enseignement du CRT dans les écoles maternelles à la 12e année car il s’agit d’un racisme sanctionné par l’État. Stéréotyper les enfants et les diviser en fonction de la couleur de la peau est déraisonnable et n’a pas sa place en Floride. salles de classe. »