Le livre hip-hop séminal ‘Contact High’ est sur le point de devenir un documentaire

Vikki Tobak’s livre séminal, Contact High: A Visual History of Hip-Hop se dirige vers l’écran en tant que documentaire. Mercury Studios d’Universal Music Group et Federal Films de Republic Records, ainsi que Jupiter Entertainment, sont à l’origine de l’adaptation.

Joseph Patel est engagé pour diriger; Patrick Reardon de Jupiter, Chris Blackwell et Dana Sano de Federal Films, et Barak Moffitt et Daniel Seliger de Mercury Studios, ainsi que l’auteur de “Contact High” Vikki Tobak, seront les producteurs exécutifs, avec Fred Brathwaite (alias Fab 5 Freddy).

Le livre photo 2018 relate l’ascension du hip-hop, de la musique de rue au succès commercial à travers les extraits de plus de 100 séances photo. De même, le doc utilisera des planches contact, des décors stylisés et des interviews d’archives pour raconter l’histoire visuellement.

“Le hip-hop a toujours été une question de définition de soi, en particulier en ce qui concerne les visuels et le style”, a déclaré Tobak. « Amener Contact High sur grand écran est important pour montrer comment une force culturelle issue des communautés noires et brunes aurait un impact durable sur les gens du monde entier. Les planches contact révèlent comment les photographes ont façonné l’évolution d’un phénomène culturel visuel. Creuser dans les archives visuelles pour donner vie à cette histoire.

Patel a ajouté : « Le livre de Vikki est un hommage extrêmement important à la culture hip-hop et aux personnes qui la créent, la vivent et la maintiennent en vie. Je suis ravi de travailler avec elle et Fab 5 Freddy pour mettre en lumière ces histoires et les préserver pour les années à venir »

“Il s’agit du tout premier regard complet sur l’histoire des images hip-hop”, a déclaré Fab 5 Freddy, “Des débuts de la culture à ce qui se passe maintenant, ce projet montre l’impact véritablement mondial du hip-hop. En affichant les planches contact et les archives, vous approfondissez encore plus le processus de création. Si vous avez grandi en aimant le hip-hop ou si vous êtes un fan de l’histoire de la culture pop, vous avez vu ces images et pouvez maintenant comprendre à quoi ressemble la préservation de l’histoire photographique de tout un genre de musique.

Le film est coproduit par Mercury Studios, qui s’occupera également des ventes et du marketing.

