Le livre intense de Rachel Eisendrath “Gallery of Clouds” ⋆ .

Galerie des Nuages

Par Rachel Eisendrath

New York Review of Books : 160 pages, 20 $

« La littérature, insiste Rachel Eisendrath, est une histoire de rétrospection. L’observation vient tôt dans «Gallery of Clouds», sa méditation brève mais intense sur la forme pastorale, Philip Sidney et toutes les façons dont nous nous trouvons reconfigurés en lisant des livres. Cela ne veut pas dire que « Gallery of Clouds » est un traité sur la façon dont la lecture est bonne pour nous ; Eisendrath a peu d’intérêt à faire un tel cas. Il s’agit plutôt d’une enquête sur le style. Au centre se trouve l’idée qu’un livre est moins une chose fixe, un texte à analyser, que quelque chose d’intrinsèquement subjectif.

Cette idée définit l’essai contemporain, que nous lisons non pas tant pour le contenu que pour la conversation, pour rencontrer la profondeur et la nuance d’un autre esprit. Pensez à Sarah Manguso ou Brian Dillon ; pensez à Zadie Smith. « Alors, quel genre d’esprit est mon livre ? » demande Eisendrath. « Bien que ce livre, comme un recueil de poèmes lyriques (bien qu’il soit en prose), soit écrit en morceaux, sur un mode non narratif, il n’est pas écrit en fragments, fragments ou rimes éparses. Aucune unité n’a été perdue parce qu’il n’y a jamais eu d’unité.

Eisendrath présente l’essai comme une forme de discours, qui offre l’opportunité de penser en public et en temps réel. Professeur d’études médiévales et de la Renaissance au Barnard College, elle est farouchement consciente de ces possibilités. Elle appelle son livre “Galerie des nuages” parce que “[c]les sons sont des moments éphémères de lumière et de couleur qui ne restent immobiles que tant que vous les regardez, mais ensuite – dès que votre esprit vagabonde – se transforment en quelque chose d’autre. “

A titre d’illustration, Eisendrath évolue avec fluidité entre le présent et la Renaissance, entre souvenirs personnels et arguments esthétiques. Elle s’ouvre sur une rêverie dans laquelle elle rencontre Virginia Woolf au paradis ; elle considère non seulement Sidney mais aussi Shakespeare, Montaigne et Walter Benjamin. Elle veut emmener ses lecteurs “dans des régions inconnues de l’univers, peut-être même dans des régions inconnues d’eux-mêmes”.

Cela peut être un défi de taille, mais cela fonctionne, car pour un livre court, “Gallery of Clouds” est à la fois vaste – “Une chose qui n’est rien. Une chose qui est beaucoup de choses” – et intensément concentré sur l’exploration de “la tension perpétuelle dans la rhétorique entre les mots et les choses”.

Eisendrath construit son cas en invoquant Sidney, dont la romance pastorale “Arcadia” n’a été que partiellement révisée à sa mort en 1586 à l’âge de 31 ans. Si vous n’avez pas lu l’ouvrage, ce n’est pas un problème, puisque “Gallery of Clouds” est plus intéressé dans la façon dont « Arcadia » fonctionne que dans ce qu’elle a à dire. Ce qui est essentiel, soutient Eisendrath, c’est la façon dont le travail de Sidney repose sur une « artificialité emphatique », c’est-à-dire qu’il nous oblige « à exister un instant dans un domaine qui ne veut pas sembler réel ».

Que veut-elle dire par là ? D’une part, cette “Arcadie” existe dans “un paysage mythique et idéalisé loin des réalités de l’urbanisation rapide de la fin du XVIe siècle à Londres”. Comme la romance italienne – dont, commente Eisendrath, “”Arcadia” est un cousin germain du côté anglais de la famille” – la pastorale est une forme conçue pour serpenter, pour se détourner du contemporain au profit d’un monde illusoire et préservé. La littérature comme mécanisme d’évasion, donc, plutôt que comme stratégie d’engagement.

Mais la littérature peut-elle vraiment fonctionner ainsi ?

Pour Eisendrath, il s’agit en quelque sorte d’une question ouverte, et la façon dont nous y répondons a tout à voir avec le langage, ou ce qu’elle appelle « les particularités du style ». Elle poursuit : « Dans le cas de ‘Arcadia’ de Sidney, l’une de ces particularités de style réside dans ses structures de phrases complexes, qui dépendent d’une série de propositions équilibrées. Pour une oreille moderne, ces phrases peuvent sembler trop ornées, bibelots. … Pour changer les métaphores : leurs petites ailes battent nos tympans.

Ce n’est pas un hasard si Eisendrath invoque notre « oreille moderne » alors même que ses propres phrases font écho au flow élaboré de Sidney. Ce qu’elle recherche, ce n’est pas tant la forme comme imitation que comme illustration, un ensemble de résonances qui n’ont rien sinon une intention moderniste. Souvenez-vous de Woolf, dont la présence fantomatique conduit Eisendrath à établir qu’un livre peut être académique, articulant « une théorie de l’esprit », ou personnel, « un lieu pour ma conscience ». “Gallery of Clouds”, bien sûr, est un peu des deux.

« Nous, lecteurs modernes », confie Eisendrath, « … privilégions le côté des choses. » Elle suggère que nous avons perdu de vue le mythique au profit de ce que nous imaginons être un réalisme plus authentique. Mais est-ce réellement le cas ? « L’orné signifie-t-il nécessairement le faux ? » Elle se demande. « Le simple signifie-t-il invariablement le vrai ? Est-il vraiment si facile de déterminer où se trouve la vérité ? Et la vérité n’est-elle pas assez précieuse pour que nous en traitions la recherche avec le plus grand soin ?

D’une part, de telles affirmations tendent à déclencher ma résistance ; Je ne crois pas que la vérité – quelle qu’elle soit – devrait être le but nécessaire de l’art. Pourtant, Eisendrath me séduit par l’éclat de sa pensée, qui s’approfondit de plus en plus à mesure que tous les cercles compliquent son point de vue. A mi-parcours du livre, elle cite une stratégie esthétique connue sous le nom de « chapeau rouge de Corot », une référence au peintre français du XIXe siècle Jean-Baptiste-Camille Corot, qui a inséré dans ses images « une petite tache de rouge vif, qu’il utilise pour représenter un chapeau ou une écharpe ou un manteau, mais qui n’appartient pas autrement à la palette qui détermine le reste de la peinture. L’effet est de nous rappeler l’artifice même dans les représentations les plus naturalistes, l’imposition de la sensibilité de l’artiste sur tout ce qu’elle expérimente ou voit.

L’art, en d’autres termes, est subjectif par essence, à partir du moment où il sélectionne ses objets. Montaigne, rappelle Eisendrath, « travaillait aussi avec les morceaux qui flottaient sur son passage : pensées, bribes de lecture, maladies, chutes de chevaux ». Et Benjamin a écrit un jour : « Ce que sont pour les autres des écarts sont, pour moi, les données qui déterminent mon parcours. C’est également vrai pour Eisendrath elle-même.

“Galerie des nuages” n’est pas pour tout le monde. C’est un livre ésotérique et discursif, un livre de questions auxquelles on ne peut pas répondre, qui nous échappent avec l’inconstance des nuages. En même temps, qu’y a-t-il d’autre ? Sinon, comment pouvons-nous marquer notre passage à travers le monde ? “Une pensée est liée à une autre pensée, bras dessus bras dessous, bras dessus bras dessous, se faufilant dans le champ – et il n’y a ni roi ni enseignant.”

La seule stratégie, alors, en tant que lecteurs et en tant qu’écrivains, est de nous faire confiance.

Ulin est une ancienne éditrice de livres et critique littéraire du Times.

