Le livre Maci de Teen Mom n’a “aucun intérêt” pour la famille de Ryan

in

Ce n’est pas parce que quelqu’un fait partie de la « famille » que vous devez tolérer son drame.

Le sept. 14 épisode de Teen Mom OG, Maci Bookout McKinney a clairement indiqué qu’elle avait peu ou pas d’intérêt à communiquer avec son ex Ryan Edwards et sa famille à l’avenir.

Tout a commencé quand la femme de Ryan Edouard Mackenzie a décidé d’envoyer un SMS à Maci pour lui demander si elle voulait se rencontrer en personne et avoir une conversation ouverte.

“Hé… si vous êtes libre dans la semaine ou les deux prochaines, j’adorerais vous rencontrer et discuter pendant le déjeuner et peut-être purifier un peu l’air”, disait le texte. “Je veux que les choses s’améliorent… Je suis libre les mardis et jeudis à partir du 11-1.”

Mais en parlant à son mari Taylor Mckinney, Maci a dit qu’elle n’allait pas répondre. “Ce texte n’était pas authentique. Ce n’était pas le cas”, a-t-elle partagé. “Je suis assis là à penser que rien de ce qu’elle pourrait faire ou dire ne me fera jamais changer d’avis sur le type de personne qu’elle est. C’est tout.”