Le livre Once Upon A Time In Hollywood de Quentin Tarantino répond enfin au mystère de Big Brad Pitt

Dans Once Upon a Time in Hollywood: A Novel, qui est maintenant disponible, il est révélé qu’une fois que Cliff Booth a tiré sur Billie, il “savait que c’était une mauvaise idée”. Le pistolet a déchiré son corps en deux et Cliff a essayé de la garder ensemble sur le pont du bateau, car une fois qu’il l’a vue dans cet état terrible, “deux ans de rancune et de ressentiment se sont évaporés en un instant”. Cliff et sa femme discutent pendant sept heures et résolvent tous leurs différends, mais au moment où une équipe de secours vient à eux, Billie est morte. Cliff a le cœur brisé par ce qui s’est passé, mais son histoire selon laquelle il s’agissait d’un accident était suffisamment plausible et ne pouvait être réfutée, donc “il ne lui est jamais venu à l’esprit de ne pas essayer de s’en tirer avec un meurtre”.