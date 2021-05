Le livre photo de Randy Rhoads présentera l’introduction d’Ozzy Osbourne et l’épilogue de Tom Morello

Photographe rock légendaire Ross Halfin a fait équipe avec Publications de Rufus pour la publication de “Randy Rhoads par Ross Halfin”, une célébration de l’un des guitaristes de hard rock / heavy metal les plus influents de tous les temps. Ce vaste livre de 280 pages sur la table basse présente de nombreux clichés classiques et invisibles de l’ancien OZZY OSBOURNE et RIOT SILENCIEUX guitariste choisi par Ross de ses archives personnelles.

Mesure 240 mm sur 340 mm, “Randy Rhoads par Ross Halfin” contient des centaines de belles images et présente une introduction exclusive de Ozzy Osbourne et un épilogue de Rhoads fan, guitariste Tom Morello.

Le livre sera disponible en trois éditions:

* Le livre standard



240 mm sur 340 mm, livre relié de 280 pages avec couverture imprimée et étui en tissu – 99,00 €

* L’édition en cuir signée de luxe



240 mm sur 340 mm, livre relié de 280 pages avec couverture en cuir bleu, étui lenticulaire et cuir blanc. Numéroté de 1 à 500. Signé personnellement par Ozzy Osbourne et Ross Halfin – 299,00 £

* L’édition Super Deluxe



Mesurant 297 mm sur 420 mm, ce livre relié de 280 pages avec couverture en cuir bleu et lenticulaire 3D est livré dans un étui bleu spécial et une boîte de présentation extérieure avec trois impressions giclées numérotées. Numérotés de 1 à 150. Signé personnellement par Ozzy Osbourne et Ross Halfin 666,00 £. Cette édition est physiquement plus grande que les deux éditions précédentes.

Les précommandes commencent le mercredi 12 mai à 15 h, heure du Royaume-Uni.

Halfin a annoncé l’achèvement de “Randy Rhoads par Ross Halfin” dans un tweet du 7 mars, il a écrit: “Je viens de terminer ça aujourd’hui. Mon nouveau livre sur Randy Rhoads qui arrivera bientôt via Livres Rufus . J’ai parcouru mes archives pour découvrir des tas de photos inédites et j’espère de très belles surprises pour vous. #rosshalfin #randyrhoads “

Rhoadscamarade de groupe dans Ozzygroupe de, bassiste Rudy Sarzo, a donné son approbation au livre, en tweetant: “@RossHalfin n’était pas seulement notre photographe non officiel du groupe, mais aussi un compagnon de bus de tournée, un confident de confiance et un super Hang. Il avait un accès photographique à Ozzyle monde comme personne d’autre. J’ai vraiment hâte de lire son livre. “

Rhoads et deux autres ont été tués le 19 mars 1982 lorsque le petit avion dans lequel ils volaient à Flying Baron Estates à Leesburg, en Floride, a frappé Osbournebus de tournée de, puis s’est écrasé dans un manoir. Rhoads avait 25 ans.

Dans son “Biographie: Les neuf vies d’Ozzy Osbourne” spécial, Ozzy a déclaré à propos de la première réunion Rhoads après son départ de NOIR SABBAT: “Je savais instinctivement qu’il était quelque chose de très spécial. Il était comme un cadeau de Dieu – nous avons si bien travaillé ensemble. Excité et j’étais comme une équipe.

“Une chose qu’il m’a donnée était l’espoir, il m’a donné une raison de continuer,” Ozzy ajoutée. “Il a eu de la patience avec moi, ce qui était super. Il était super de travailler avec. Il a tiré le meilleur parti de moi. Nous nous sommes beaucoup amusés.”

Rhoadsla mort de cette personne a eu un impact considérable sur Osbournela vie. “J’ai perdu un ami cher dans ma vie – il me manque terriblement,” Ozzy mentionné. “J’ai juste baigné mes blessures avec de l’alcool et de la drogue.”

“Le jour où Randy Rhoads est mort le jour où une partie de moi est morte », a-t-il ajouté.



