Le livre photo Ritchie Blackmore de Ross Halfin arrive en décembre

Publications Rufus et Ross Halfin ont annoncé un nouveau livre en édition limitée, “Ritchie Blackmore par Ross Halfin”, avec des centaines d’images inédites de Rossla vaste bibliothèque de. Blackmore, de VIOLET FONCÉ jusqu’à ARC-EN-CIEL et maintenant LA NUIT DE BLACKMORE, est l’un de nos guitaristes les plus influents et Ross commencé à le photographier et ARC-EN-CIEL à partir de 1980.

Ce nouveau livre est un portrait intime de Blackmore sur scène et hors scène et capture l’éclat et la folie de ARC-EN-CIEL durant ces années. Ross a eu un accès sans précédent pendant plusieurs années et les images de ce livre montrent souvent Ritchie comme vous ne l’avez jamais vu auparavant. Il se termine par des plans de début LA NUIT DE BLACKMORE en action.

“Ritchie Blackmore par Ross Halfin” comprend une introduction par DEF LEPPARD guitariste Phil Collen, qui a vu le premier Blackmore sur scène à l’âge de 14 ans (et figure sur une photographie sur le légendaire “Fabriqué au Japon” couverture) et des mots de Ross et journaliste Pete Makowski qui connaissait et travaillait avec Ritchie et ARC-EN-CIEL à l’époque.

Ross déclare : « À cette époque, j’ai rencontré l’écrivain Peter Makowski qui Geoff Barton (l’éditeur de fonctionnalités à Des sons) nous a présentés avec les paroles prophétiques, “Vous deux serez mauvais l’un pour l’autre.” Jamais un mot plus vrai n’a été prononcé. Maintenant, la seule chose que je savais Pierre était-il au courant Blackmore – et je ne veux pas dire “le connaissait” dans le sens de l’industrie musicale – il le savait vraiment Ritchie et était un de ses amis et comme Pierre dit un jour ‘Allons faire Blackmore.’ En fait, je ne me souviens plus où je l’ai finalement rencontré, mais j’ai été agréablement surpris. Ritchie, que je m’attendais à être à l’écart, était complètement à l’opposé. Une fois que je l’avais rencontré, il était drôle, aimait boire un verre et était une fantastique compagnie. Pierre et moi pendant la période autour de ce livre, je suppose que vous pourriez dire, j’étais dans son cercle intime. Nous avons voyagé avec lui, nous avons traîné avec lui. Comme vous pouvez le voir sur certaines des images de ce livre, Ritchie, une fois qu’on le connaissait, était très accessible, et en tant que photographe, je pouvais filmer avec lui à peu près tout ce que je voulais. Il ne dirait jamais non – ou je devrais lui donner une raison amusante et tordue de vouloir le faire.”

Le livre comprend également des contributions de Billy Corgan et Colin Hart.

À 304 pages, ce livre relié de luxe mesurant 245 mm x 345 mm est signé par Ross et se décline en deux éditions très limitées. L’édition principale, reliée en cuir blanc avec une pochette noire, ne compte que 350 exemplaires numérotés dans le monde et se vend à 199 £ plus la livraison et une édition A3 super limitée et grand format à seulement 50 exemplaires se vendra à 599 £ dans le monde entier. Les deux éditions comportent un lenticulaire 3D animé sur la couverture de Ritchie lançant sa guitare en l’air.

Le livre sera en pré-vente le mercredi 29 septembre à 15 heures, heure du Royaume-Uni, et sera expédié à la mi-décembre.



