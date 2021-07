Le livre royal du prince Harry sortira « plus tôt que prévu » alors que les Sussex signent un accord multi-livres | Royale | Nouvelles

in

Les prochains mémoires du prince Harry pourraient “sortir plus tôt” que prévu, selon le commentateur royal Andrew Lownie. Cela fait suite à des informations selon lesquelles le duc et la duchesse de Sussex ont signé un contrat de quatre livres avec Penguin Random House, qui devrait publier les mémoires ” sincères et intimes ” du prince en 2022.

Andrew Lownie a déclaré à The Royal Beat : “Je pense que le livre sortira plus tôt qu’on ne le dit.

“Souvent, nous prétendons que le livre sort dans un an, tout le monde y travaillera s’il y a un spoiler à venir et que vous le sortez un peu plus tôt.”

Les mémoires du prince Harry devraient actuellement sortir dans les bibliothèques à l’automne 2022.

On pense que le couple californien a signé un contrat de plusieurs livres, bien qu’il ait été nié que le prince Harry publie un deuxième mémoire.

Andrew Lownie a poursuivi: “Cela fait partie d’un accord multi-livres, mais vous devez vendre beaucoup de livres. De nombreux éditeurs prendront ces livres pour des raisons de prestige.

“C’est une bonne publicité gratuite et ils savent qu’ils vont en prendre un coup, donc il n’y a aucun moyen qu’ils gagnent 20 millions de dollars dessus.”

Le prince Harry a annoncé le 19 juillet qu’il devait publier un récit « exact et entièrement véridique » de sa vie.

Dans une déclaration, il a écrit : “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.”

Bien que les détails de l’accord d’édition n’aient pas été rendus publics, on pense que le duc a reçu une avance de 20 millions de dollars des éditeurs.

Il a déclaré que les bénéfices du livre seraient reversés à des œuvres caritatives.

Le livre sera disponible en format numérique et imprimé et un livre audio sera également mis à disposition.

L’annonce de ses mémoires fait suite à la récente aventure littéraire de Meghan Markle. La duchesse a publié en juin un livre pour enfants qui mettait l’accent sur la relation spéciale entre un père et son fils, inspiré par son mari et leur aîné Archie.