Le livre sur la nature de Nick Offerman ‘Where Deer and the Antelope Play’

Où jouent le cerf et l’antilope

Par Nick Offerman

Dutton : 352 pages, 28 $

Dans son dernier livre, « Where the Deer and the Antelope Play », Nick Offerman décrit un certain nombre de randonnées mémorables dans la nature : randonnée dans le parc national des Glaciers avec quelques amis qui se trouvent être le leader de Wilco Jeff Tweedy et l’auteur lauréat du Booker Prize George Saunders ; se lancer dans une ferme anglaise avec le berger devenu auteur James Rebanks; errant dans le Sud-Ouest avec sa femme, l’actrice Megan Mullally.

Mais le livre est plus qu’un road trip de nom. C’est une exploration de notre relation à la terre et aux créatures qui l’habitent – ce qu’elle est maintenant et ce qu’elle devrait être – incorporant souvent les idées de deux naturalistes différents, John Muir et Aldo Leopold.

« Mes livres sont généralement une excuse pour résoudre les questions de la vie qui me concernent en ce moment », dit Offerman. Son style discursif lui permet également d’assumer tout, de la réputation de Kit Carson à une philosophie personnelle du port du masque et son dédain pour les gars dont les véhicules «grognent, rugissent ou vroument de quelque manière que ce soit plus fort que nécessaire».

Lors d’une récente conversation téléphonique au sujet du livre, Offerman a expliqué que tout est lié à sa vision de la vie : « La façon dont nous traitons les autres avec les problèmes sociaux et culturels est directement applicable à la façon dont nous traitons le reste de la nature. »

Vous êtes un humoriste avec un penchant politique. A-t-il été difficile de trouver les mots pour exprimer votre sincère communion avec la nature ?

Je suis tellement fan de la belle écriture pastorale, des romantiques jusqu’à nos jours, c’est donc un défi particulier. Je veux que le lecteur sache ce que j’ai ressenti sur ce sentier ou dans ce pâturage, mais j’ai vu cela si joliment fait des dizaines de fois que je ne vais pas essayer de trouver la séquence lyrique des adjectifs et des noms. Au lieu de cela, j’entre dans l’expérience personnelle et je trouve l’émotion de cette façon.

Quand je saute à flanc de colline avec mon ami berger, ce n’est pas mon panache à décrire la vie végétale ou le ruisseau bouillonnant qui le fait fonctionner autant que la joie que j’ai ressentie à réparer son mur de pierre. J’aspire à transmettre cette émotion plus qu’à correspondre à ce que Wordsworth aurait pu dire.

Une grande partie de l’humour est autodérision; vous reconnaissez qu’il est étrange de délivrer un message environnemental en conduisant un Airstream à travers le pays. Est-ce de la culpabilité ou un moyen de faire savoir aux lecteurs qu’ils n’ont pas besoin d’être parfaitement vertueux pour lutter pour le changement ?

J’ai été élevé dans la religion catholique, donc je suis programmé pour me sentir coupable. Mais il est important d’être coupable et de l’admettre confortablement les uns aux autres. J’invite tout le monde à faire preuve d’autodérision et à dire : « retroussons nos manches et voyons si nous pouvons faire mieux demain.

Vous taquinez également Jeff Tweedy pour ses affirmations farfelues d’héroïsme. Il y a le voyage en rafting où il sauve miraculeusement les lunettes de George Saunders, puis une chute dramatique (vraiment une glissade) dans une montagne. Jeff est-il vraiment une reine du drame?

Jeff est un auteur-compositeur et musicien tellement incroyable que cela m’agace un peu quand il est aussi drôle qu’il l’est – il est diablement hilarant. Mais le truc avec lui n’était pas très exagéré ; il nous tuait en se moquant de lui-même pour s’être essentiellement gratté le genou. Ses riffs sur ses actions héroïques ont été un moment fort du voyage.

Vous exprimez votre admiration pour des écrivains tels que Wendell Berry et Michael Pollan, mais votre livre n’est pas seulement beaucoup plus drôle, il est beaucoup plus en colère.

Je suis conscient de la rancœur qui s’infiltre dans mon travail. C’est mon avis parce que je ne suis pas aussi bon écrivain qu’eux. Et je suis d’accord avec ça. Nous avons besoin de toutes les couleurs pour faire une vraie peinture. Mais après les quatre années tumultueuses de la dernière présidence et de la pandémie, je pense que mon ton est devenu plus mesuré. J’ai regardé les messages des gens que j’admirais et j’ai dit : « Prenons juste une profonde respiration ici. Les tweets drôles et méchants ne semblent pas nous attirer.

Nous sommes tous des animaux opiniâtres, incroyablement subjectifs, et nous devons nous accepter les uns les autres. Mon sage ami John Hodgman dit toujours : « Tout le monde doit être autorisé à aimer ce qu’il aime. »

C’est un bon point de départ. J’ai arrêté de me moquer de l’amour de ma sœur pour la nouvelle musique country et j’ai découvert que nous nous entendons beaucoup mieux depuis. Mais j’ajouterais à sa citation, « dans les limites du raisonnable ». Vous ne pouvez pas dire : « Je n’aime que la race blanche », par exemple.

Et même si j’ai essayé d’atténuer les choses, il y a un moment où je dis des choses désagréables à propos de l’actuel gouverneur du Texas. Quand j’éditais le livre, je luttais pour le retirer. Heureusement, il a ensuite fait quelques choses encore plus incroyablement odieuses qui m’ont fait dire: « Oh, j’étais sur la bonne voie. »

Il est difficile d’imaginer un républicain lisant ce livre. Vous inquiétez-vous de prêcher aux convertis ?

Il y aura du chant pour le chœur, mais j’espère transmettre ma propre confusion dans la vie – c’est notre état naturel – et les façons dont j’ai été éclairé lentement et – quel est ce beau mot, désolé, je viens de me réveiller – inexorablement. Lentement et inexorablement. Alors je dis, voici quelques trucs que j’ai appris, et peut-être que si je peux entraîner quelques-uns de mes lecteurs, lentement mais sûrement, je nous amènerai tous à être un peu plus décents les uns envers les autres et la planète sur laquelle nous vivons .