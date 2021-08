Le livre sur le thème d’Alice Cooper Welcome 2 My Nightmare Set pour publication

Alice Cooper a officiellement approuvé un nouveau livre de coloriage centré sur sa carrière, intitulé Welcome 2 My Nightmare.

Le livre, qui doit sortir le 27 août, présente une sélection d’images à colorier associées à Cooper, y compris des illustrations d’album et d’autres iconographies notables.

Dans un aperçu donné par Marchandises écœurantes, il semble que les fans pourront colorier une image d’Alice Cooper en tant que Medusa ainsi qu’une image inspirée de “School’s Out” de 1972.

Welcome 2 My Nightmare est le dernier volet d’une série de livres créés par Rock N Roll Coloring, chacun célébrant l’art d’un acte différent.

“Si vous avez déjà griffonné le logo de votre groupe préféré au dos de votre cahier à l’école, ou si vous avez passé des heures à regarder chaque détail de la pochette de votre album vinyle préféré… alors c’est pour vous”, a déclaré un communiqué de presse .

“Rock N’ Roll Coloring est fier de présenter pour la première fois des livres de coloriage officiellement approuvés de l’un des plus grands groupes de Shock Rock – Alice Cooper.

« Présentant des illustrations emblématiques d’albums classiques et d’autres images immédiatement reconnaissables, toutes imprimées sur du papier de haute qualité, dans un format carré, entièrement approuvées et sous licence officielle, ces conceptions de tueur ont le potentiel pour des heures de coloriage satisfaisant. Chaque livre vous permet d’élever les cors pour célébrer les groupes les plus légendaires et les plus importants du rock, laissant libre cours à votre imagination pendant que vous créez vos propres versions personnalisées de vos créations préférées.

« Chaque livre contient des rendus minutieusement créés de chaque image, avec des contours magnifiquement détaillés prêts à vous permettre de libérer vos compétences artistiques à l’aide de stylos, de crayons ou de peinture. Laissez libre cours à votre imagination et ajoutez votre propre interprétation de ces images classiques, ou recréez-les simplement aussi fidèlement que possible aux originaux. Quoi que vous décidiez, la satisfaction d’ajouter votre touche personnelle à ces designs classiques est extrêmement gratifiante.

Eyesore a sorti ses premiers opus, sur le thème de Judas Priest et Motörhead respectivement, à la fin de l’année dernière. La société a suivi cela avec la sortie de Mince Lizzy et des livres sur le thème de Megadeth en avril de cette année.

Alice Cooper a sorti son dernier album Detroit Stories en février de cette année. Parlant du thème de l’album au moment de son annonce, Cooper a déclaré : « Détroit était l’épicentre du hard rock en colère.

“Après ne s’être intégré nulle part aux États-Unis (musicalement ou en termes d’image), Detroit était le seul endroit à reconnaître le son hard rock d’Alice Cooper.”

