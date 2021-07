Le lobby des vendeurs de commerce électronique ISC exhorte Narayana Murthy à mettre fin à son partenariat avec Amazon pour Cloudtail India

Le mois dernier, le gouvernement avait proposé des modifications au projet de règles de protection des consommateurs (commerce électronique) afin d’interdire des ventes flash spécifiques ou des ventes consécutives.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le groupe de défense des micro et petits vendeurs de commerce électronique Indian Sellers Collective (ISC) a déclaré lundi avoir exhorté la fondatrice d’Infosys, Narayana Murthy, par le biais d’une lettre ouverte, à mettre fin au partenariat avec Amazon India pour Cloudtail. Cloudtail est une coentreprise du bureau familial de Narayana Murthy Catamaran Ventures et d’Amazon India. ISC a déclaré que Murthy était “de mèche avec Amazon grâce à un accord de prêt de noms avec Cloudtail agissant comme une façade pour le commerce de détail d’Amazon et a défié les objectifs des politiques du gouvernement indien”. Blâmant Murthy, le corps a déclaré que “Juste pour un montant fixe ou des retours, il a sacrifié les intérêts et les moyens de subsistance de millions de petits commerçants en Inde et les a laissés à la merci d’Amazon.”

« Selon les nouvelles règles du commerce électronique, les sociétés de commerce électronique qui gèrent des plateformes de marché ne peuvent pas vendre de produits par l’intermédiaire d’entreprises et d’entreprises dans lesquelles elles détiennent une participation. Amazon contourne cette loi en détenant une participation de 24% dans Cloudtail India, qui se livre à des remises importantes et à des prix prédateurs pour capturer de manière trompeuse le marché de la vente au détail indien et, ce faisant, blesser les familles de millions de détaillants dans le pays dont la vie et les moyens de subsistance dépendent sur leurs petits magasins et micro-établissements », a déclaré à Financial Express Online Abhay Raj Mishra, président de Public Response Against Helplessness and Action for Redressal (PRAHAR).

PRAHAR fait partie des membres de l’ISC. D’autres comprenaient la Fédération de l’Association des distributeurs de toute l’Inde (FAIDA), la Fédération de distribution des produits de consommation de toute l’Inde (AICPDF), l’Association des détaillants mobiles de toute l’Inde (AIMRA), l’Association des vendeurs en ligne de toute l’Inde (AIOVA) et la FMCG Distributors and Traders Association (FDTA).

Amazon n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires. Un e-mail à Catamaran Ventures a également été envoyé pour solliciter les commentaires de Murthy.

Mishra a déclaré que Murthy’s Catamaran Ventures détient indirectement les 76% des actions restantes via Prione Business Services. Bien que cet accord entre Amazon et Catamaran fasse de Cloudtail une entreprise appartenant à Catamaran Ventures qui ne bafoue aucune réglementation sur papier, il s’agit simplement d’un accord de prêt de nom pour contourner la loi, et Cloudtail est également détenu et contrôlé par le mystérieux Hober Mallow. Faites confiance à Catamaran en tant qu’administrateur intérimaire, a-t-il ajouté.

De plus, “le fait que la haute direction de Cloudtail et de sa société holding, Prione Business Services, ainsi que bon nombre de ses membres du conseil d’administration soient d’anciens employés d’Amazon soulève de sérieux doutes sur ses intentions”, a déclaré Mishra.

Un rapport de . en février de cette année avait noté qu’Amazon avait pendant des années accordé un traitement préférentiel à un petit groupe de vendeurs en Inde, avait publiquement déformé ses liens avec les vendeurs et les avait également utilisés pour contourner les règles d’investissement étranger.

Le mois dernier, le gouvernement avait proposé des modifications au projet de règles de protection des consommateurs (commerce électronique) pour interdire des ventes flash spécifiques ou des ventes consécutives « qui limitent le choix des clients, augmentent les prix et empêchent des règles du jeu équitables ». Le projet avait également proposé d’interdire aux entreprises de commerce électronique de « manipuler les résultats de recherche ou les index de recherche » afin de garantir qu’il n’y ait pas d’empêchement de traitement préférentiel entre les vendeurs.

« Prione Business Services est une coentreprise entre Catamaran Ventures et Amazon et est la société mère de Cloudtail India. Catamaran Ventures a augmenté sa participation dans Prione Business Services après la mise en œuvre de nouvelles règles de commerce électronique en 2019. Cette décision a réduit la participation d’Amazon Asia dans Cloudtail à 24 % contre 49 % auparavant, la participation de Catamaran Ventures passant de 51 % à 76 %. plus tôt », a ajouté Mishra.

Amazon et Flipkart de Walmart font actuellement l’objet d’une enquête de la Commission indienne de la concurrence pour allégations concernant le traitement préférentiel des vendeurs, les remises importantes, etc. Cependant, les deux sociétés ont nié à plusieurs reprises toute infraction aux lois indiennes. Néanmoins, « si un leader indien comme Narayana Murthy cesse de soutenir Amazon avec l’accord Cloudtail, cela ouvrira un monde d’opportunités pour des milliers de vendeurs », selon Mishra. Amazon se dirige actuellement vers son événement de vente Prime Day ce mois-ci et intensifie son infrastructure de stockage pour la saison des fêtes à venir.

