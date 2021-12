Le lock-out de la MLB expliqué, en 5 minutes

Les propriétaires de la MLB ont mis en lock-out des joueurs jeudi alors que la bataille syndicale qui a commencé entre les parties l’année dernière est entrée dans sa prochaine étape. Le lock-out est intervenu après que la convention collective, signée en 2017, a expiré à minuit – et pourrait mettre la saison 2022 en danger si quelque chose ne progresse pas.

Il existe de nombreuses ressources incroyables si vous souhaitez vous plonger dans les problèmes de travail qui ont précipité le verrouillage. Marc Normandin documente les problèmes de main-d’œuvre de la MLB depuis des années et est un expert en la matière. Aujourd’hui, nous ne faisons que couvrir les détails de l’impasse pour vous donner une meilleure idée de la raison pour laquelle nous sommes en arrêt de travail.

Qu’est-ce qu’un lock-out exactement ?

Le processus d’un lock-out est essentiellement simple : les propriétaires arrêtent toutes les activités de baseball et peuvent littéralement verrouiller les joueurs de leurs installations. Pendant cette période de l’année, les seules affaires qui se déroulent sont les négociations de contrats et les joueurs qui s’entraînent, donc en arrêtant toutes ces activités, il est conçu pour faire pression sur le syndicat pour qu’il accélère les négociations de l’ABC.

Ce que veulent les propriétaires

Il y a eu une poussée avant la saison 2021 pour étendre les séries éliminatoires. Cela aurait principalement profité aux équipes, qui perçoivent 100 % des revenus de la télévision en séries éliminatoires, tandis que les joueurs ne reçoivent qu’une partie de la porte, ce qui est considérablement inférieur aux revenus de la télévision.

En échange de cela, les propriétaires ont offert une réduction à une saison de jeu de 154 et la mise en œuvre d’un DH universel – deux choses que les joueurs ont demandées. Cependant, le compromis était dérisoire en échange des revenus supplémentaires massifs que les propriétaires tireraient d’une expansion des séries éliminatoires.

En dehors de cela, les propriétaires voulaient maintenir le statu quo. L’ABC 2017-21 était extrêmement rentable et bénéfique pour les propriétaires, ils voulaient donc simplement maintenir le processus en place – tout en gagnant encore plus d’argent grâce à des séries éliminatoires élargies.

Ce que veulent les joueurs

Les préoccupations des joueurs sont bien plus étendues. Premièrement, il y a eu une diminution du pourcentage des revenus revenant aux joueurs, la MLB utilisant une comptabilité créative pour montrer pourquoi les joueurs gardent une part égale.

Les joueurs veulent que des dispositions soient mises en place pour protéger les prospects contre les retenues chez les mineurs dans le but de profiter de leur statut de contrat pour les signer avec moins d’argent. Cette manipulation du temps de service est courante et a pour conséquence que les joueurs ne font pas leurs débuts dans les ligues majeures, bien qu’ils soient prêts, en raison de leur rémunération.

De plus, les joueurs souhaitent que l’agence libre soit disponible pour toute personne ayant atteint l’âge de 29,5 mètres s’il a accumulé cinq ans de service, ou tous les joueurs qui ont accumulé six ans de service, selon la première éventualité. C’est quelque chose que les propriétaires ont déclaré être un non-débutant, car ils veulent conserver les six ans de libre arbitre et trois ans de processus d’arbitrage qu’ils ont mis en place.

Alors que les contrats de renom haut de gamme ont explosé, les salaires des jeunes joueurs ont stagné – et le syndicat veut s’assurer que des protections sont en place pour que les jeunes stars exceptionnelles soient payées plus rapidement en fonction de leur talent, plutôt que d’être obligées d’attendre leur salaire.

Le syndicat souhaite également que le problème du tanking soit abordé. Les Orioles ont été un excellent exemple de tanking ces dernières années, digne de décrocher les meilleurs choix de repêchage et de bénéficier du partage des revenus de la ligue. Tout cela en ne jouant que 42 millions de dollars dans leur alignement complet, 100 millions de dollars de moins que 14 équipes de la ligue. Les joueurs veulent voir un moyen d’arrêter ce processus et les équipes sont incitées à gagner à nouveau en payant aux joueurs un salaire équitable.

Enfin, en ce qui concerne l’expansion potentielle des séries éliminatoires, les joueurs craignent que l’élargissement du champ ne motive les équipes à dépenser moins pour les joueurs sachant qu’elles pourraient toujours se glisser dans les séries éliminatoires et bénéficier des revenus télévisés des séries éliminatoires.

Que se passe-t-il ensuite ?

Le lock-out était une tactique pour accélérer les négociations de l’ABC. Les propriétaires se sont montrés réticents à répondre à toutes les demandes des joueurs, offrant plutôt des miettes liées à des problèmes majeurs comme l’expansion des séries éliminatoires.

Alors que les deux parties sont très fermes sur leurs demandes, historiquement, les lock-out dans le baseball n’ont pas conduit à des matchs manqués. En bref : les propriétaires et les joueurs savent qu’il y a beaucoup à perdre – il est donc probable que nous ayons du mouvement sur une CBA avant qu’elle n’affecte la saison 2022.