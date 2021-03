Le lock-out se profile avec des «dizaines» de députés conservateurs contre Boris étendant les pouvoirs de Covid | Politique | Nouvelles

Le député Mark Harper, président du groupe anti-lockdown Coronavirus Recovery Group (CRG) des députés conservateurs, a déclaré au Telegraph que la baisse des cas et la hausse des vaccinations devraient voir les restrictions levées plus rapidement.

Il a déclaré au journal: «Avec de meilleures nouvelles et des données chaque semaine sur le déploiement de la vaccination du NHS, et alors que le Parlement examinera les nouveaux règlements plus tard ce mois-ci, le gouvernement doit veiller à ce que les données, la science et les preuves soient au cœur de son approche alors que nous levons restrictions.

« S’en tenir strictement à une série de dates basées sur une modélisation désormais dépassée et trop pessimiste serait une erreur. »

Après que M. Johnson ait partagé la feuille de route pour le verrouillage le 22 février, les députés conservateurs étaient mécontents de la lenteur de l’assouplissement des restrictions.