Le logement abordable est la priorité la plus basse actuellement ; 34% des demandeurs de logement se sont concentrés sur des propriétés au prix de Rs 90 lakh-2,5 cr: Enquête

in

Comme on le voit maintenant, la confiance des investisseurs dans l’immobilier a augmenté – à 54% lors de la deuxième vague, contre 48% lors de la première vague.

La pandémie de COVID-19 a considérablement modifié les perspectives des acheteurs potentiels de maisons. Ceux qui auparavant hésitaient à acheter et préféraient la location (les millennials en particulier) se présentent maintenant pour acheter une maison. Le facteur clé influençant ce changement est le sentiment de sécurité que procurent les actifs physiques (pour plus de 34 % des répondants), selon la dernière enquête CII-ANAROCK sur le sentiment des consommateurs.

Les offres attractives proposées par les promoteurs ont été un autre facteur important influençant leurs décisions d’achat (pour 31 %), suivis par 17 % des votants qui pensent que les prix de l’immobilier ont atteint un creux et ne feront que s’apprécier à l’avenir. Les réductions des droits de timbre (au Maharashtra) ont également donné un coup de fouet aux ventes de logements à MMR et à Pune.

Pour la première fois, le logement abordable est la priorité la plus basse, avec plus de 34% des demandeurs de logement interrogés se concentrant sur des propriétés dont le prix se situe entre Rs 90 lakh et Rs 2,5 crore. Alors que 35% privilégient les propriétés dont le prix se situe entre Rs 45 lakh et Rs 90 lakh, seulement 27% des répondants ont voté en faveur de logements abordables (prix < Rs 45 lakh). Dans la précédente enquête H2 2020, env. 36% des demandeurs de propriété interrogés ont envisagé des logements économiques.

Le COVID-19 a également radicalement modifié les préférences des consommateurs. Le travail à domicile et les réalités de l’enseignement en ligne sont devenus le pivot des décisions d’achat d’une maison dans le monde post-pandémique. Et étant donné que ce scénario pourrait prévaloir dans un avenir prévisible, les acheteurs de maison tiennent compte de plusieurs facteurs avant d’acheter une maison. Fait intéressant, 60 % des personnes interrogées préfèrent les maisons bien ventilées tandis que 57 % pensent que l’achèvement des projets dans les délais est une autre caractéristique importante. 52% souhaitent que la qualité de la construction s’améliore dans les projets à venir.

Tout comme l’enquête précédente, l’immobilier continue d’être la meilleure classe d’actifs pour l’investissement, mais il vaut la peine de noter l’ampleur du changement dans les sentiments des investisseurs au cours de la deuxième vague. Notamment, au cours de la deuxième vague, les investisseurs étaient bien mieux préparés par rapport à la première vague où la confiance des investisseurs était faible.

Comme on le voit maintenant, la confiance des investisseurs dans l’immobilier a augmenté – à 54% lors de la deuxième vague, contre 48% lors de la première vague. Le marché boursier a également semblé attractif pour 34% des investisseurs lors de la deuxième vague contre 24% lors de la première vague. Pendant ce temps, le métal jaune (or) et les dépôts à terme en tant que classe d’investissement sont devenus moins lucratifs pour les investisseurs.

Propriété à usage personnel Vs à des fins d’investissement

Le marché résidentiel indien est désormais largement dominé par les utilisateurs finaux. Dans l’enquête actuelle, jusqu’à 71% des personnes interrogées qui cherchent à acheter une propriété le font pour leur usage personnel, tandis que seulement 29% l’envisagent du point de vue de l’investissement. En comparaison, lors de l’enquête de la première vague de COVID-19, la part des investisseurs était plus élevée à 41%. L’un des principaux facteurs à l’origine de ce changement – l’achat pour un usage personnel – est que l’abordabilité des maisons a atteint le meilleur niveau de tous les temps à environ 27% au cours de l’exercice 2021 dans toutes les grandes villes. Les offres et les remises distribuées par les promoteurs, associées aux meilleurs taux de crédit immobilier, sont d’autres facteurs majeurs.

Les propriétés en cours d’achèvement gagnent du terrain

La propriété prête à emménager continue d’être la plus préférée (32% des répondants) parmi les acheteurs potentiels. Cependant, par rapport à l’enquête de la période COVID 1ère vague, une baisse de sa préférence a été observée – au moins 14% depuis les niveaux COVID 1ère vague. Un facteur majeur influençant ce changement pourrait être le fait qu’après COVID, la nouvelle offre était largement dominée par les développeurs et les acheteurs de marque

considéraient qu’il était sûr d’acheter chez eux. De plus, l’inventaire disponible dans la catégorie Prêt est limité. Une autre raison possible est que les développeurs ont distribué plusieurs remises et offres, y compris des plans de paiement flexibles pour leurs projets en construction, qui ont attiré des acheteurs potentiels.

Fait intéressant, dans les résultats de l’enquête COVID 2nd Wave, la propriété qui sera prête dans les 6 mois est le 2ème choix préféré de plus de 24% des demandeurs de propriété. Pendant ce temps, 21% des demandeurs de propriété sont désormais prêts à acheter une nouvelle propriété lancée. C’est 4% de plus que l’enquête de la période pré-COVID.

38% des personnes interrogées cherchent maintenant à acheter des propriétés à un prix > Rs 90 lakh

Semblable à l’enquête COVID de la 1ère vague, les propriétés dont le prix se situe entre Rs 45 lakh et Rs 90 lakh sont devenues les plus préférées au cours de la période COVID de la 2ème vague avec près de 35% des demandeurs de propriété préférant cette fourchette de budget.

Au total, 69 % de cette demande provenait d’Hyderabad, Bengaluru et Chennai. La disponibilité de prêts immobiliers moins chers était le facteur clé pour la majorité de ces répondants. Notamment, contrairement à l’enquête COVID 1ère vague, les propriétés abordables (< Rs 45 lakh) ont pris le pas cette fois et se sont classées à la 2e place, représentant plus de 27% de part contre 36% dans l'enquête pré-COVID - un baisse de 9 %.

Plus de 41% de cette demande de logements abordables vient actuellement de Pune, suivi de 36% de Delhi-NCR et 31% de Kolkata. De plus, environ 25% des demandeurs de propriété ont préféré Rs 90 lakh à Rs 1,5 cr des propriétés à petit budget, ce qui augmente de 9% par rapport à l’enquête de la 1ère vague.

La demande de propriétés de luxe (> Rs 1,5 cr) a également augmenté – de 11% dans l’enquête COVID 1ère vague à 13% dans les résultats de l’enquête COVID 2ème vague. Près de 63 % de cette demande provient de Mumbai-MMR, suivi de Bengaluru et d’Hyderabad.

Commentant les résultats de l’enquête, Anuj Puri, président de la CII Real Estate Knowledge Session et président du groupe ANAROCK, a déclaré : « Avec la deuxième vague en recul depuis juin, l’activité résidentielle s’est accélérée. Les acheteurs authentiques sont de retour pour explorer les options. Dans l’état actuel des choses, nous prévoyons que 2021 sera une année de récupération lente et de croissance mesurée qui donnera le rythme à une dynamique agressive au cours de la nouvelle décennie. Bien qu’un nouveau pic puisse ne pas être atteint immédiatement, il est prévu que le marché du logement atteigne un nouveau pic d’ici 2023 avec des ventes de logements franchissant la barre des 3,17 lakh et de nouveaux lancements de plus de 2,62 lakh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.