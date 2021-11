Le logement abordable offre 0,62 milliard de dollars d’opportunités d’investissement en Inde au cours des 5 prochaines années : Knight Frank

Le besoin de logements abordables dans les étalements urbains croissants de l’Inde a attiré l’attention de nombreux développeurs, qui cherchent à exploiter cette demande croissante.

Le logement abordable en Inde offre 0,62 billion de dollars d’opportunités de financement pour des fonds privés au cours des 5 prochaines années dans le contexte de la poussée du gouvernement pour ce segment, révèle un rapport de Knight Frank.

Le rapport « Brick by Brick – Long term capital to fund abordable Housing for All » observe que le secteur du logement abordable en Inde a connu des investissements en capital-investissement (PE) d’un montant de 2 597 millions de dollars depuis 2011. L’investissement dans le logement abordable a été de 17 % de l’investissement total en PE dans le segment résidentiel en Inde au cours des 10 dernières années (depuis 2011). Cependant, il n’est pas encore devenu un thème majeur pour les fonds dans le pays avec très peu de fonds de capital-investissement dédiés au financement de logements abordables.

L’Inde représente 11% de l’écart mondial des besoins en logements, soit 35 millions de logements :

L’évaluation basée sur la demande du ministère du Logement et des Affaires urbaines, qui est basée sur une évaluation du nombre de maisons que les ménages choisiront d’occuper compte tenu de leurs préférences et de leur capacité de payer (à des prix donnés), a fixé la demande de logements abordables à environ 11,22 millions de maisons. L’Inde urbaine comprend 35% de la population du pays et connaît des taux de migration sans précédent conduisant à une urbanisation rapide entraînant une demande précédant l’offre.

57 % (4,5 milliards) de la population mondiale totale vit dans des zones urbaines et près d’un tiers de cette population (1,3 milliard) vit dans des logements insalubres. Cela s’est traduit par un écart de besoin de logement de 325 millions de foyers dans le monde, dont l’Inde contribue à 11%. On estime que d’ici 2030, plus de 40 % de la population indienne vivra en Inde urbaine, contre 35 % actuellement, ce qui créera une demande supplémentaire d’unités abordables offrant d’énormes opportunités d’investissement pour les acteurs du capital-investissement.

Près de 1 662 millions de dollars US de fonds ont été investis en mettant l’accent sur le développement de logements abordables en Inde au cours des 3 dernières années.

Pour faire face à cette crise du logement, divers fonds et instituts se sont lancés dans le segment du logement abordable. Ces fonds ont concentré tous leurs investissements dans le développement de logements abordables, tout en fournissant des liquidités/crédits à des promoteurs crédibles, tout en utilisant la gestion d’actifs pour couvrir les risques. Le plus grand de ces fonds opérationnels en Inde est le HDFC Capital Advisors (fonds HCARE) qui a levé 1,1 milliard USD qui est principalement utilisé pour le financement à long terme de projets de logements abordables dans 20 villes indiennes. Le fonds s’est engagé à financer 1 71 000 logements en Inde et à développer 180 millions de pieds carrés.

Impact de la politique indienne :

Avec l’adaptation de la politique PMAY en 2015, le gouvernement indien s’est fixé pour objectif de répondre à une demande de 11,22 millions de foyers. Depuis le lancement de la politique jusqu’au 31 mars 2021, 11,3 millions de maisons ont été sanctionnées, dont 4,8 millions ont été achevées à ce jour. Les chiffres indiquent que la politique est sur le point d’atteindre l’objectif fixé.

Gulam Zia, directeur exécutif principal – Recherche, conseil, infrastructure et évaluation, Knight Frank India, a déclaré : « Les investissements en PE dans les logements abordables ont augmenté depuis l’introduction des réformes dans le secteur. La présence de quelques fonds importants dédiés au financement des projets de logements abordables signifie le potentiel du segment. Cependant, une partie importante de cet investissement dans les segments du logement abordable concerne des projets pour le segment à revenu intermédiaire et très peu a été investi dans la construction des segments EWS et LIG, où se situe le manque réel de logements.

Selon Knight Frank Research, actuellement, plus de 50 pour cent des lancements résidentiels en Inde dans les huit premières villes au cours des cinq dernières années ont été dans le segment de Rs 5 millions.

Le secteur immobilier souffre d’un ralentissement depuis un certain temps déjà. La conjoncture déprimée du marché a également eu un impact sur les ventes immobilières et les prix correspondants. Au milieu du ralentissement du marché, le logement abordable est l’un des segments qui attirent l’attention de toutes les parties prenantes, à savoir. les développeurs, les sociétés de financement, les investisseurs, les décideurs politiques ainsi que les clients finaux, principalement en raison de l’opportunité que présente le segment en raison d’une forte demande non satisfaite.

