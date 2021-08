Le logement abordable sera le pivot de la reprise pour les sociétés de financement du logement : rapport

in

Les mesures gouvernementales telles que la réduction des droits de timbre, la restructuration des prêts et l’injection de crédit ont insufflé la confiance aux développeurs.

La reprise des activités économiques et la demande refoulée devraient contribuer à l’amélioration de la qualité des actifs des prêts immobiliers à long terme et le segment du logement abordable entraînera la reprise des sociétés de financement du logement, selon un rapport.

L’agence de notation nationale Brickwork Ratings, dans un rapport publié mercredi, a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’environnement macroéconomique reste solide, soutenu par une demande stable (et améliorée) dans une ère de taux d’intérêt les plus bas jamais observés en Inde.

«Alors que la demande refoulée a aidé le secteur à flotter au milieu de la pandémie, la reprise des activités économiques fournira un nouvel élan à la relance de la qualité des actifs des prêts immobiliers à long terme. On s’attend à ce que le segment du logement abordable se développe beaucoup plus et conduise le secteur (sociétés de financement du logement) à l’avenir », a déclaré l’agence.

Le régime de taux d’intérêt le plus bas en cours, les prix modérés et la poussée du gouvernement vers le segment des logements abordables renforcent les sentiments des acheteurs, a-t-il déclaré.

La demande des acheteurs de maisons augmente, indiquant la croissance potentielle des différentes catégories de bailleurs de fonds, a indiqué l’agence.

En outre, les développeurs reviennent sur le marché avec de nouveaux lancements montrant une tendance positive au premier trimestre de l’exercice 22, principalement dans le segment intermédiaire du logement, a-t-il déclaré.

“Nous prévoyons également que la situation de normalité ou de quasi-normalité se situera autour du quatrième trimestre de l’exercice 22 ou du premier trimestre de l’exercice 23 en raison de la rapidité des campagnes de vaccination alors même que les approbations de nouveaux vaccins sont attendues, ce qui entraînerait à son tour une ouverture maximale de l’activité économique, ce qui ouvrant la voie à un rétablissement complet », a déclaré l’agence.

