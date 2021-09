Le Logi Dock est un formidable catalyseur de la FMH – et un signe avant-coureur de notre avenir sans bureau

Logitech a dévoilé le Logi Dock, un appareil qui sert de station d’accueil multi-ports, de haut-parleurs et de microphones. En bref, c’est un terminal de support informatique tout-en-un qui désencombre votre bureau, présenté comme la solution WFH ultime pour maximiser les petits espaces. C’est aussi le signe avant-coureur d’un avenir professionnel sans bureaux, où les employés sont responsables de la construction de leur propre espace de travail.

Cela ne frappe pas le Logi Dock lui-même : avec six ports USB-A et USB-C combinés ainsi que deux écrans (HDMI et DisplayPort) et un port d’alimentation, l’appareil est un remplacement approprié pour les docks et les dongles actuels. Avec un haut-parleur et six microphones, il peut également servir de haut-parleur qui vous connecte aux appels vidéo sur simple pression d’un bouton.

Il ne lui manque qu’une webcam, ce que les guerriers actuels de la FMH possèdent probablement déjà. Il semble que Logitech ait pris du temps à sonder ses clients pour déterminer les points faibles de leur espace de travail, et le Logi Dock vise à éliminer les plus gros irritants pour ceux qui travaillent désormais dans des espaces qui n’étaient pas destinés à être des espaces de travail.

“Lorsque la pandémie a frappé, nous avons passé un temps incroyable avec nos utilisateurs finaux pour comprendre leurs besoins et leurs problèmes dans un monde de travail à domicile. Le résultat a été Logi Dock”, Scott Wharton, directeur général et vice-président de Logitech Video Collaboration a déclaré dans un communiqué de presse. « Il s’agit d’une solution d’accueil perturbatrice, simple et moderne, ainsi que de fonctionnalités de collaboration clés telles que la connexion à une seule touche et un meilleur contrôle de la sourdine. aspirer à avoir.”

En d’autres termes, c’est le premier grand produit à venir de réimaginer ce dont les consommateurs ont besoin dans un monde pandémique – un monde où nous nous contentons tous de moins d’espace que nous le ferions dans un bureau. Un appareil tout-en-un est probablement attrayant pour les personnes contraintes d’utiliser leur propre équipement pour remplacer tout ce qu’elles avaient sur leur lieu de travail – et si vous voulez une démonstration, consultez la liste de Logitech pour le Logi Dock, qui a un curseur photo pour montrez à quel point un bureau est plus propre lorsque son nouveau produit remplace tous les docks, blocs d’alimentation, haut-parleurs, haut-parleurs et écouteurs typiques d’un espace de travail.

Pratiquement, c’est une solution cool. Mais en se concentrant sur le test du produit pour une foule de la FMH, Logitech affirme par inadvertance que cette situation est là pour rester.

Logi Dock : une solution pour les consommateurs, pas les entreprises

Il est possible que les entreprises considèrent le Logi Dock comme utile pour leurs propres configurations de bureau, mais les quais plus simples sont moins chers et la plupart des espaces de travail sont communs, ce qui signifie que la fonctionnalité de haut-parleur serait moins souhaitable que de demander aux employés d’utiliser des écouteurs pour ne pas déranger les voisins.

Non, le Logi Dock est probablement le meilleur pour les consommateurs – et pas seulement pour ceux qui se trouvent tous les jours au même bureau. Même à un prix de départ élevé de 399 $ / 399 £ (environ 540 $ AU), le produit est une valeur décente pour les travailleurs qui peuvent se déplacer entre des bureaux temporaires ou des espaces publics conviviaux comme les bibliothèques et les cafés.

Dans les bureaux « hot desk » où les employés saisissent n’importe quel bureau disponible ou des espaces louables de type WeWork, le Logi Dock aide les travailleurs à se connecter rapidement à n’importe quel écran et configuration périphérique disponible, avec une fonctionnalité de haut-parleur et un espace pour un chargeur d’ordinateur portable. Même dans les bibliothèques et les cafés où les employés peuvent ne pas être en mesure de prendre un appel, ils peuvent toujours utiliser la fonctionnalité de station d’accueil pour se connecter à des accessoires, ce qui est particulièrement nécessaire pour les propriétaires d’ordinateurs portables minces comme le MacBook Air, doté de deux ports au total.

Le Logi Dock est toujours une solution intéressante pour ces cas d’utilisation – il est juste inquiétant que Logitech considère l’utilisateur d’ordinateur portable nomade comme un segment croissant de la main-d’œuvre suffisamment pour développer des solutions qu’il devra probablement acheter lui-même. Logitech a lu les feuilles de thé, et ils disent que les entreprises peuvent fournir moins de configuration d’employé à l’avenir – laissant les consommateurs payer plus de la facture pour faire leur travail.

Bien que des modalités de travail plus flexibles soient une bonne chose, en particulier pour soutenir les consommateurs avec leurs besoins et circonstances particuliers, il est clair que de plus en plus de produits sortent pour fournir des configurations de travail atypiques – en particulier à la maison. Que les employeurs aident à payer pour ces configurations dépend entièrement d’eux.