Le logiciel bêta de la PlayStation 5 est maintenant disponible

Sarah Chaney / Autorité Android

TL;DR

Sony a annoncé que les inscriptions sont désormais ouvertes pour son programme de test bêta PlayStation 5. Les propriétaires de PS5 qui s’inscrivent au test pourront vérifier et donner leur avis sur les nouvelles fonctionnalités du logiciel avant leur sortie. On ne sait pas quand la première version bêta du logiciel sera disponible pour les testeurs sélectionnés.

Envie de faire partie du cool kids club ? Vous avez de la chance. Sony vient d’annoncer le lancement d’un programme bêta PlayStation 5 pour son logiciel. Les inscriptions au programme sont désormais ouvertes aux propriétaires de consoles de jeu PS5 âgés de 18 ans et plus aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.

Le programme est conçu pour obtenir des commentaires sur les nouvelles fonctionnalités logicielles que Sony souhaite ajouter à la PS5. Si Sony vous accepte dans le programme, il vous enverra un e-mail avec des instructions sur la façon de télécharger le logiciel bêta de la PlayStation 5. Votre nom sera également enregistré pour les futurs tests bêta de la PS5. Une fois le test commencé, les propriétaires peuvent revenir à leur version standard du logiciel PS5 avant la fin du test.

On ne sait pas combien de propriétaires de PS5 seront sélectionnés pour le test bêta du logiciel, ni quand les tests commenceront réellement. Il n’y a pas non plus de mot sur les nouvelles fonctionnalités qui seront incluses dans cette version bêta. La dernière mise à jour majeure des fonctionnalités de la PS5 a ajouté la prise en charge du stockage externe USB, entre autres.

Bien sûr, l’ancienne console PlayStation 4 avait son propre programme bêta de logiciel. De plus, Microsoft a permis aux propriétaires de consoles Xbox de découvrir les nouvelles fonctionnalités et mises à jour en version bêta pendant des années. Il sera intéressant de voir si Sony continuera à donner aux propriétaires de PS5 un moyen de découvrir de nouvelles fonctionnalités au-delà de ce test logiciel initial.