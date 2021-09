Le logiciel d’art numérique Colors Live obtient une version physique sur Switch

Mettre à jour: L’édition physique de Colors Live, la suite du célèbre succès d’art numérique 3DS Colors ! 3D, est maintenant disponible chez certains détaillants. Vous pouvez mettre la main dessus dans des magasins comme Amazon, Best Buy, GameStop, Target et Walmart pour 49,99 $.

Article original (jeudi 27 mai 2021 à 21h00 BST) : Si vous n’avez pas obtenu de copie de Colors Live lors de son apparition sur Kickstarter l’été dernier, ne vous inquiétez pas – une version physique de vente au détail nous attend plus tard cette année.

Le Kickstarter de l’année dernière a vu le retour du populaire logiciel d’art numérique de la 3DS sur Switch, mais cette fois, il était livré avec de nouvelles fonctionnalités et un SonarPen sympa qui se branche sur la prise casque de la Switch et utilise l’audio pour dessiner sur l’écran tactile. C’est un truc intelligent, et à un prix considérablement inférieur à celui de la plupart des packages d’art numérique professionnels, c’est sans aucun doute tentant pour les artistes propriétaires de Switch.

Voici le pack physique.

Auparavant, il n’était disponible que sous forme de code de téléchargement numérique (le stylo vous a été expédié séparément, bien sûr), mais cette nouvelle version physique vous offre également une jolie boîte à ajouter à votre étagère. Il sera disponible chez des détaillants comme Amazon, Best Buy, GameStop, Target et Walmart pour 49,99 $.

Caractéristiques:

· Couleurs SonarPen – Un stylo sensible à la pression offrant une sensation de peinture naturelle avec une épaisseur et/ou une opacité de trait entièrement personnalisables.

· Quête des couleurs – Un tout nouveau mode de jeu où les joueurs relèvent des défis quotidiens en peignant sur un thème défini avec diverses règles. Conçus pour les débutants comme pour les maîtres, les utilisateurs pourront voir comment leurs compétences en peinture s’améliorent en relevant ces défis.

· La galerie des couleurs – Les joueurs de Nintendo Switch peuvent télécharger leurs créations sur Colors Gallery, un centre de partage communautaire qui a reçu plus de quatre millions de téléchargements de peintures et compte. Suivez des amis et des artistes talentueux et partagez les créations Colors Live avec le monde.

Vous pouvez toujours vous procurer la version numérique dès maintenant si cela ne vous dérange pas de manquer le boîtier physique; la version commerciale devrait être lancée en septembre.

La nouvelle version physique vous tente ? Avez-vous déjà essayé les couleurs ? Faites-le nous savoir avec un commentaire.

