Le logiciel de facturation de Square obtient une mise à niveau payante

Le service de facturation en ligne Square commencera bientôt à proposer un modèle d’abonnement, en plus de son modèle gratuit actuel. Appelée Invoices Plus, la nouvelle offre comprendra un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, ainsi que quelques-unes qui ont été testées dans la version gratuite.

Tel que rapporté par TechCrunch, le service a déjà été déployé discrètement pour certains utilisateurs, certains utilisateurs étant informés des changements à venir par e-mail, malgré une annonce officielle qui n’a pas encore été faite.

L’annonce, qui a depuis fait son chemin sur le forum Square Seller Community, indique que les estimations de plusieurs packages, les modèles de facture personnalisés et les champs de facture personnalisés feront tous partie de Invoices Plus, après avoir été testés précédemment dans la version gratuite.

Les nouvelles fonctionnalités supplémentaires incluent la possibilité de convertir automatiquement les estimations acceptées en factures et la possibilité de créer des calendriers en fonction des jalons.

Square Invoices obtiendra un bouton « d’essai » à côté de ces fonctionnalités, pour communiquer les modifications avec les utilisateurs avec plus de clarté.

La version gratuite permettra toujours une facturation, des devis et des contrats illimités. Les utilisateurs conserveront également le suivi des factures, les rappels et les outils de reporting.

Développements ultérieurs

Expliquant les changements sur le forum, un employé de Square a déclaré que la façon dont l’entreprise gagne actuellement de l’argent n’est pas suffisante pour continuer à développer le produit. À l’heure actuelle, Square prend 2,9% de chaque facture payée en ligne par chèque ou carte de débit, plus des frais fixes de 0,30 $. De plus, il y a des frais de 1% par transaction ACH.

Nous ne savons toujours pas combien coûtera l’abonnement au nouveau service.

En devenant un service payant, Square Invoices rejoindra la famille plus large de produits Square par abonnement, tels que Square Online, Appointments, Square for Retail et Square for Restaurants.

La société espère qu’en intégrant Invoices dans le modèle d’abonnement payant, elle sera en mesure de mieux concurrencer les autres applications de facturation payantes.

Via : TechCrunch