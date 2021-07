Le logiciel de l’appareil photo est plus important pour les utilisateurs de téléphone que le matériel

Adam Molina / Autorité Android

Les fabricants de smartphones se concentrent vraiment sur les performances de l’appareil photo de leurs appareils ces jours-ci. D’une époque où les téléphones n’avaient qu’un seul tireur, nous sommes maintenant arrivés à une ère de capteurs d’appareils photo multiples qui promettent tout, des photos haute résolution à la capture de portraits, aux macrophotographies détaillées, aux images lumineuses en basse lumière, au HDR et bien plus encore. . Cependant, le matériel n’est pas le seul facteur qui rend un téléphone excellent en photographie. La façon dont les OEM modifient le logiciel de l’appareil photo de leurs appareils est tout aussi importante et nous avons vu des marques comme Google, Apple, Huawei et Samsung prouver leur métal à maintes reprises dans ce département.

En gardant cela à l’esprit, nous vous avons demandé, à vous nos lecteurs, de choisir ce qui est le plus important pour vous : le logiciel ou le matériel de l’appareil photo. Le matériel joue-t-il le rôle principal dans l’obtention d’excellents résultats avec l’appareil photo de votre téléphone ? Ou est-ce le logiciel qui fait toute la différence ? Voici comment vous avez voté dans notre sondage.

Qu’est-ce qui est le plus important : le matériel ou le logiciel de la caméra ?

Résultats

Nous avons mené notre sondage entre le matériel de l’appareil photo pour smartphone et le logiciel sur notre site Web, notre chaîne YouTube, nos comptes Instagram et Twitter. Non seulement les résultats totaux accumulés sur toutes les plateformes montrent que nos lecteurs préfèrent avoir un bon logiciel d’appareil photo sur le matériel, mais les résultats obtenus à partir de chaque sondage sur les réseaux sociaux montrent également que le logiciel d’appareil photo a la priorité sur le matériel d’appareil photo pour les adeptes d’Android Authority.

En rapport: Les meilleurs téléphones pour la photographie que vous pouvez obtenir dès maintenant

Un peu plus de 70 % de notre public a voté en faveur d’un excellent logiciel de caméra sur leurs téléphones, tandis que pour 29 %, les spécifications matérielles de la caméra sont plus importantes.

Les commentaires de nos lecteurs nous éclairent davantage sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi le logiciel plutôt que le matériel.

Ce que tu avais à dire

Drone9 : Les deux sont importants. Mais comme nous avons un logiciel Gcam portable sur la plupart des appareils, je préférerais que les fabricants mettent au moins les dernières optiques et capteurs. Le logiciel peut être amélioré, mais vous êtes coincé avec le matériel que vous obtenez. Plus le matériel est performant, moins le logiciel a besoin de fonctionner.

Stanley Kubrick : De nombreux téléphones disposent aujourd’hui d’un appareil photo plus que suffisant pour de très bonnes images (en particulier pour les visionner sur un écran 6 pouces) mais c’est le logiciel qui prend encore du retard ! Les Pixel en sont un bon exemple. Le matériel n’est peut-être pas le meilleur qui soit, mais ils se classent toujours n ° 1, ou 2 ou 3 en qualité d’image, tandis que certains téléphones ont des spécifications matérielles d’appareil photo monstrueuses et leurs photos semblent avoir été prises avec une pomme de terre ! Matériel il y a 5 ans ou plus, logiciel aujourd’hui !

007700 : À quoi sert le matériel lorsque votre logiciel n’est pas optimisé pour cela ? Nous l’avons vu lors de la grande chasse aux spécifications avec les anciens téléphones Samsung et cela continue encore à ce jour avec d’autres fabricants. Je pense que le Pixel 5 est un excellent exemple qui montre quel que soit le matériel, votre expérience logicielle et qui va encore beaucoup plus loin.

Alfred E. Neuman : Pour les smartphones, avec leurs petites lentilles et leurs minuscules capteurs, le logiciel est bien plus important. Google Pixel fait des miracles avec un seul petit objectif.

Albin : À la pointe des iPhones phares, les configurations lentilles/capteurs Huawei, Samsung, etc. peuvent avancer temporairement, mais je ne les achète pas. Dans le grand milieu de gamme du matériel commun, les principaux fabricants de différence implémentent l’API Camera2 (toujours délibérément sabotée par de nombreux OEM) et la compatibilité avec GCam et/ou un certain nombre d’autres bonnes applications tierces (puisque les développeurs de caméras OEM internes sont pas toujours crackerjack et l’application stock caméra est souvent médiocre). Souvent, les téléphones dotés d’un matériel assez performant reçoivent de mauvaises critiques d’appareils photo pour les applications de stock moche, mais aucune mention n’est faite s’ils sont compatibles avec Camera2 ou peuvent être grandement améliorés par de meilleures applications.

(•̀ᴗ•́): Une bonne entrée fait une bonne sortie. Cela étant dit, vous avez besoin d’un bon matériel pour capturer de bonnes images qui peuvent ensuite être améliorées avec un bon logiciel. Supprimez la partie logicielle et vous vous retrouvez toujours avec des images décentes. Je ne peux pas dire la même chose si le matériel est merdique au départ.

Mario Ray Mahardhika : Le matériel représente les limites strictes (sans jeu de mots) de ce que le logiciel peut comprimer. Vous pouvez tous avoir Gcam, dans lequel le matériel faible est un matériel faible, ne battra pas un fort n’importe quel jour. Si vous avez du matériel de merde en premier lieu, aucun logiciel ne pourra le pousser plus loin que le matériel ne peut le donner. Alors que si vous avez un logiciel de merde mais du matériel potentiel, les mises à jour ou Gcam peuvent éventuellement venir à la rescousse en vous donnant une qualité finale monstrueuse.

kirkiscool : Si vous pouvez me donner de bonnes photos sans un appareil photo idiot ou un objectif géant cassable, c’est pour cela que je vote. Qui prend des photos sérieuses avec un téléphone de toute façon ? Les nerds de l’équipement ont de toute façon des caméras sophistiquées.

Winston : Google et Apple nous ont montré que même avec un matériel médiocre, le logiciel peut faire exceller un système de caméra.