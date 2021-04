Le logiciel de rendu Maxon Redshift arrive sur Mac avec le support M1, les premiers testeurs voyant des “ résultats fous ”

Maxon est sorti aujourd’hui avec la nouvelle que son logiciel de rendu Redshift populaire est lancé pour macOS. Parallèlement à ces débuts, il prend en charge les Mac Apple Silicon et l’API Metal d’Apple. Notamment, les premiers testeurs rapportent des «résultats fous».

Le développeur allemand Maxon a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse aujourd’hui:

Aujourd’hui, Maxon a annoncé la disponibilité immédiate de Redshift pour macOS, y compris la prise en charge des Mac équipés de M1 ainsi que de l’API Metal Graphics d’Apple. Redshift, le moteur de rendu primé prêt pour la production, offre un ensemble de fonctionnalités riche comprenant des commutateurs de rayons, des réseaux d’ombrage flexibles, un flou de mouvement, des AOV, une sortie profonde, des couches EXR et bien plus encore. Contrairement aux autres moteurs de rendu GPU, Redshift est un moteur de rendu biaisé qui permet aux artistes d’ajuster la qualité des techniques individuelles afin d’obtenir le meilleur équilibre performances / qualité pour la production. En tant que solution universelle, Redshift est optimisé pour des performances haut de gamme sur les Mac Intel et M1.