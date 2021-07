Le logiciel espion Pegasus a-t-il ciblé votre appareil ? Voici comment vous pouvez vérifier avec l’outil Amnesty

in

Après avoir effectué une sauvegarde sécurisée du téléphone, l’utilisateur devra télécharger le programme mvt d’Amnesty et l’installer sur l’appareil.

Amnesty International, qui a joué un rôle crucial dans la découverte du logiciel espion de NSO Pegasus surveillant les principaux dirigeants politiques, journalistes, etc. du monde, a maintenant publié un outil qui peut aider les utilisateurs à savoir si leur téléphone était également sous le radar de Pegasus. Amnesty International a également publié un ensemble d’instructions à la suite desquelles les utilisateurs peuvent confirmer si leur appareil était également une cible potentielle du logiciel espion. L’outil peut être utilisé en sauvegardant un appareil personnel sur un ordinateur séparé et en vérifiant la sauvegarde de l’appareil sur l’ordinateur.

Comment faire fonctionner l’outil ?

1. L’outil publié par Amnesty International est un outil en ligne de commande ou en ligne de terminal, ce qui signifie essentiellement que la personne qui l’utilise doit avoir un peu de savoir-faire technique ou une patience totale qui peut la guider.

2. Amnesty International a également clairement indiqué que l’outil peut être utilisé plus efficacement sur les appareils iOS par rapport aux appareils Android. Bien que même les utilisateurs d’Android puissent utiliser l’outil, la sauvegarde d’un appareil Android sera limitée. Cependant, la sauvegarde identifiera les messages malveillants et les APK.

3. Pour iPhone, le processus commencera par effectuer une sauvegarde cryptée à l’aide d’iTunes ou du Finder sur un Mac ou un ordinateur personnel. L’utilisateur devra alors localiser la sauvegarde pour laquelle Apple fournit des instructions.

4. Après avoir effectué une sauvegarde sécurisée du téléphone, l’utilisateur devra télécharger le programme mvt d’Amnesty et l’installer sur l’appareil.

5. Si la sauvegarde a été effectuée sur un Mac, l’utilisateur devra installer Xcode qui doit être téléchargé depuis l’App Store. L’utilisateur devra télécharger et installer Python3 avant d’exécuter mvt. Python3 peut être téléchargé en utilisant un programme appelé Homebrew qui est également disponible sur Terminal. De cette façon, l’outil publié par Amnesty International peut être exécuté sur un appareil iOS.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.