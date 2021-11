Le logiciel espion Pegasus voit NSO désigné comme un risque pour la sécurité nationale des États-Unis

Le groupe NSO, dont le logiciel espion Pegasus est utilisé pour pirater les iPhones et les smartphones Android, a été officiellement désigné par le gouvernement américain comme une menace pour la sécurité nationale.

Le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du Département du commerce a ajouté la société israélienne à la liste des entités, qui interdit aux produits de la société d’être importés, exportés ou transmis d’une organisation à une autre aux États-Unis.

Notre guide de l’ONS explique le contexte.

NSO ne vend Pegasus qu’aux gouvernements, mais ses clients incluent des pays avec des antécédents en matière de droits de l’homme extrêmement pauvres – avec des opposants politiques et d’autres ciblés. Un rapport d’Amnesty International a déclaré que Pegasus était utilisé pour organiser des attaques sans clic contre des militants des droits humains et d’autres cibles innocentes.

NSO Group fabrique un logiciel espion appelé Pegasus, qui est vendu au gouvernement et aux organismes chargés de l’application de la loi. La société achète des vulnérabilités dites zero-day (celles qui sont inconnues d’Apple) auprès de pirates informatiques, et son logiciel serait capable de monter des exploits sans clic – où aucune interaction de l’utilisateur n’est requise par la cible.

Le groupe NSO est l’une des quatre sociétés étrangères à avoir été déclarées une menace pour la sécurité nationale.

Le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du Département du commerce a publié une règle finale ajoutant quatre sociétés étrangères à la liste des entités pour s’être engagées dans des activités contraires à la sécurité nationale ou aux intérêts de la politique étrangère des États-Unis. Les quatre entités sont situées en Israël, en Russie et à Singapour.

NSO Group et Candiru (Israël) ont été ajoutés à la liste des entités sur la base de preuves que ces entités ont développé et fourni des logiciels espions à des gouvernements étrangers qui ont utilisé ces outils pour cibler avec malveillance des représentants du gouvernement, des journalistes, des hommes d’affaires, des militants, des universitaires et des employés d’ambassade. Ces outils ont également permis aux gouvernements étrangers de mener une répression transnationale, qui est la pratique de gouvernements autoritaires ciblant les dissidents, les journalistes et les militants en dehors de leurs frontières souveraines pour faire taire la dissidence. De telles pratiques menacent l’ordre international fondé sur des règles […]

L’action d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre des efforts de l’administration Biden-Harris pour placer les droits de l’homme au centre de la politique étrangère américaine, notamment en œuvrant à endiguer la prolifération des outils numériques utilisés à des fins de répression. Cet effort vise à améliorer la sécurité numérique des citoyens, à lutter contre les cybermenaces et à atténuer la surveillance illégale.