Le logiciel le plus brillant de Bitcoin

Bitcoin a attiré beaucoup d’attention en Colombie dans une mesure où le conseiller du président colombien l’a ouvertement soutenu. Jehudi Castro Sierra, conseiller du président colombien et partisan de Bitcoin, a qualifié la crypto de “technologie brillante”. Selon le conseiller, il n’aborde pas Bitcoin en tant que politicien mais en tant que geek qui apprécie la technologie de pointe.

Bitcoin et d’autres crypto-monnaies se répandent progressivement dans le monde entier comme une traînée de poudre, et rien ne peut arrêter cette croissance énorme. L’adoption des crypto-monnaies et de la technologie blockchain par les nations est devenue inévitable, en raison de l’énorme augmentation de la demande.

Dans la récente interview du conseiller du président colombien, Jehudi Castro Sierra, un fervent partisan de Bitcoin, a montré son intérêt pour l’adoption de Bitcoin, reconnaissant la grandeur de la technologie qui la sous-tend. Le conseiller est devenu célèbre après sa déclaration contre le principal ennemi de la crypto, Peter Schiff.

Le conseiller du président colombien affirme qu’il a toujours considéré Bitcoin comme un logiciel brillant capable de changer l’ensemble du système monétaire. Il a en outre ajouté qu’il ne considérait pas Bitcoin du point de vue d’un politicien ou d’une personne faisant autorité.

Sierra a découvert Bitcoin pour la première fois il y a des années et a été immédiatement attiré par la technologie qui le sous-tend. Il affirme qu’il y a toujours quelque chose de nouveau qui l’étonne chez le roi de la crypto-monnaie, citant la récente répression en Chine, où le hashrate a chuté de près de 50 %.

Malgré la baisse, les mineurs ont continué à accumuler du Bitcoin et à vérifier les transactions car finalement, le hashrate s’est rétabli. Le conseiller du président colombien a révélé son implication sur la scène politique colombienne. Actuellement, en plus d’être le conseiller, il est également le directeur technique de la campagne présidentielle et le sous-ministre.

Sierra a également salué l’adoption de la BTC par le Salvador, la considérant comme une « décision audacieuse », car il considère que la nouvelle décision apportera de nouvelles opportunités d’investissement à l’État.

