Avast, un service logiciel de sécurité Internet domestique, a publié des découvertes récentes sur le botnet MyKings, un type spécifique de malware, capable de voler des crypto-monnaies dans les portefeuilles des gens.

Dans les dernières recherches, le département des menaces du fournisseur de protection Internet a pratiquement révélé le processus par lequel le malware MyKings accède à des centaines d’ordinateurs personnels de victimes en installant le malware dans un système de test. Lors d’un téléchargement ou d’une installation accidentelle, le malware se trouve dans un coin inoffensif de votre PC ou appareil mobile, surveillant en permanence les activités qui se déroulent dans votre presse-papiers. Un presse-papiers est un endroit où des informations temporairement utiles sont stockées en les copiant et récupérées en les collant dans un autre espace.

Une fois que le malware détecte quelque chose qui ressemble à une adresse de portefeuille en cours de copie dans le presse-papiers, il remplace rapidement l’adresse de portefeuille copiée par l’adresse de portefeuille de la société pirate, inconnue du propriétaire du portefeuille. Étant donné qu’une adresse de portefeuille longue typique de 36 caractères est assez difficile à mémoriser, le pirate informatique a l’intention de l’utiliser à son avantage et le résultat serait qu’une victime transfère la crypto-monnaie vers l’adresse de portefeuille d’un pirate informatique.

Autres types de voleurs de crypto

Mais les pirates copier-coller ne sont pas les seuls à chercher à faire fortune auprès des propriétaires de crypto vulnérables dans une industrie dynamique.

D’autres pirates ont également réussi à programmer des logiciels malveillants de minage de pièces dans des versions piratées de jeux populaires pour générer des pièces à partir de plus de 200 000 systèmes piratés dans le monde entier. Donc, techniquement, lorsque les gens achètent des jeux multijoueurs en ligne piratés qui délivrent des récompenses cryptographiques, ils courent le risque de devenir des pions de minage de pièces pour les pirates. Avast signale que plus de 2 millions de dollars ont été volés par cette méthode.

De plus, Coinbase avait récemment signalé une brèche massive dans des centaines de comptes de clients conduisant au transfert de ces fonds vers des sources inconnues. Dans tout cela, il est opportun de déclarer qu’une bonne protection des actifs est maintenant plus cruciale que jamais, mais tout comme les comptes bancaires fiduciaires traditionnels, il existe plusieurs moyens que les gens peuvent utiliser pour protéger leurs actifs :

Protéger votre portefeuille

En règle générale, il est nécessaire d’installer un logiciel de sécurité réseau puissant sur votre appareil, en particulier si vous envisagez d’en faire votre ordinateur personnel de transaction cryptographique. De plus, limiter le nombre d’informations sensibles copiées dans votre presse-papiers peut également être une bonne idée. La plupart des gens recommandent d’effacer le presse-papiers aussi souvent que possible, mais on peut toujours vérifier les détails d’une adresse de portefeuille pour voir si elle correspond à ce qui a été copié avant de l’envoyer ou de la recevoir.

Alternativement, obtenir un périphérique de stockage hors ligne pour stocker toutes vos informations sensibles peut également s’avérer efficace. La plupart des gens ont des difficultés à mémoriser les numéros de téléphone et trouveront probablement très difficile d’insérer environ trente-deux touches alphanumériques dans leur mémoire. Un bon vieux journal sécurisé peut aider dans ce cas.